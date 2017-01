Sétif : Remise de 840 logements

Le secteur du logement fait l’objet d’un grand intérêt des pouvoirs publics locaux autant dans les domaines de la réalisation que des attributions avec un portefeuille de plus de 96.000 logements tous segments confondus. Dans ce contexte, les 5.000 unités préaffectées font progressivement l’objet d’attributions en cet hiver glacial, partout, à travers la wilaya à la grande joie des bénéficiaires mais surtout dans le calme et la sérénité.

Des éléments d’autant plus importants qui nous font oublier ces tristes scènes qui ont marqué l’affichage des listes provisoires dans la communes de Ain Arnet qui a vécu ces jours derniers dans un climat de fête populaire la cérémonie de remise de 450 clefs de logements publics locatifs à leurs bénéficiaires. A l’issue de cette cérémonie, qui s’est tenue en ce mois de janvier en présence du président de l’APW, du secrétaire général de la wilaya, des élus locaux ainsi que de l’ensemble des autorités civiles et militaires, le wali Nacer Maskri qui a visité quelques-uns de ces logements dotés de toutes les commodités, a saisi cette opportunité pour consacrer une large part de son temps à la proximité et partant aller au contact direct avec les citoyens de cette commune dont il a écouté les préoccupations avec l’intérêt qui se devait. Dans ce contexte, le wali rassurera ces citoyens quand au sérieux, à la rigueur et à la crédibilité qui marqueront l’étude, par la commission réglementairement instituée à cet effet, des dossiers d’attribution de logements qui, soulignera-t-il se poursuivra au fur et à mesure dans les autres communes une fois les travaux de viabilisation et d’aménagement urbain achevés. C’est à ce titre que la commune de Salah Bey a aussi vécu ces jours derniers dans une atmosphère empreinte de joie et de sérénité, la cérémonie à l’issue de laquelle le wali a procédé à la remise de 390 clefs et décisions de logements publics locatifs. Des cérémonies qui seront suivies incessamment par des actions analogues à El Eulma avec l’attribution de pas moins de 700 logements publics locatifs après la remise de 260 du genre qui ont déjà fait l’objet d’attribution dans la localité de Ain Trig.

F. Zoghbi