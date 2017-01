Etats-unis : Trump s'attaque à l'immigration

Le président américain Donald Trump s'apprêtait à signer hier des décrets limitant l'immigration et à prendre de premières mesures pour bâtir un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, s'attaquant à l'un de ses grands thèmes de campagne. Cinq jours seulement après sa prise de fonction, le président américain devait se rendre dans l'après-midi au ministère de la Sécurité intérieure, a indiqué la Maison Blanche, et mettre en œuvre une série de mesures de restriction de l'immigration. «Grand jour prévu demain sur la SECURITE NATIONALE. Parmi beaucoup d'autres choses, nous allons construire le mur!», a twitté Donald Trump mardi soir sur cette question hautement polémique qui a été l'un de ses grands sujets de sa campagne électorale. Il s'était engagé à expulser les clandestins délinquants des Etats-Unis et à ériger un mur à la frontière de 3.200 km, poreuse, entre les Etats-Unis et le Mexique, menaçant de le faire financer en ponctionnant les 25 milliards de dollars que les migrants mexicains envoient chaque année à leur famille.