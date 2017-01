Paix et développement dans le monde, Onu : «Pour une nouvelle approche»

L'ONU a lancé mardi un appel en vue d'adopter une nouvelle approche plus holistique pour promouvoir le développement, soutenir la paix, et empêcher les conflits en s'adressant directement à leurs causes fondamentales. «Le meilleur moyen de prévenir les conflits et de soutenir la paix, c'est le développement inclusif et durable», a déclaré le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, au cours d'un dialogue de haut niveau sur le thème de la construction d'une paix durable pour tous. «Nous avons besoin de mettre au point des réponses englobantes, qui s'adressent aux causes fondamentales des conflits, et intègrent la paix, le développement durable et les droits de l'Homme dans une approche plus holistique, depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre», a-t-il affirmé. Appliquer le Programme de développement durable de l'ONU, qui comprend entre autres un ensemble d'objectifs destinés à éliminer la pauvreté, à promouvoir l'égalité et à combattre le changement climatique, permettra d'apporter une contribution cruciale au maintien de la paix à travers le monde, a-t-il déclaré. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 a été adopté en septembre 2015 par les Etats membres de l'ONU. Il a pour but d'orchestrer le développement et la coopération internationale jusqu'en 2030. Sur un autre volet, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mardi qu'il est déterminé à parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires. M. Guterres a indiqué dans un message vidéo à la Conférence sur le désarmement à Genève que le désarmement peut jouer un rôle important pour mettre fin aux conflits existants et prévenir le déclenchement de nouveaux affrontements et a promis de poursuivre activement l'abolition de toutes les armes de destruction massive et la réglementation stricte des armes classiques. «Vous avez une responsabilité envers tous les Etats et tous les peuples. Maintenant, il est temps d'être à la hauteur de cette responsabilité», a dit le chef de l'ONU, encourageant les participants «à travailler dur pour trouver des compromis et tirer le meilleur parti de vos partenaires de la société civile et du monde universitaire». «L'ONU sera votre alliée et vous aidera dans la mesure du possible», a-t-il conclu.

R. I.