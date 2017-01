Primaire des socialistes en France : Guerre ouverte entre Valls et Hamon

Les deux finalistes de la primaire socialiste, Manuel Valls et Benoît Hamon, devaient s'affronter hier soir dans un débat télévisé, qui s'annonçait musclé, après plusieurs passes d'armes qui illustrent les divisions de la gauche française à trois mois d'une présidentielle dominée par la droite et l'extrême droite. Le vainqueur, quel qu'il soit dimanche à l'issue du second tour, arriverait en queue de peloton au premier tour de l'élection présidentielle, loin derrière la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen et le conservateur François Fillon, mais aussi derrière l'électron libre positionné au centre Emmanuel Macron et le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, selon les récents sondages. Pour la primaire, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui incarne l'aile droite du PS, part avec un net désavantage face à Benoit Hamon. Depuis, le ton ne cesse de monter entre les deux prétendants, aggravant la fracture au sein d'un parti qui sort affaibli du mandat de François Hollande, sur fond de chômage endémique et de durcissement sécuritaire après une vague d'attentats sans précédent.