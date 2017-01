Pourparlers inter-syriens : L'opposition demain à Moscou sans les rebelles

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov rencontrera des représentants de l'opposition syrienne demain à Moscou mais pas les représentants rebelles ayant participé aux pourparlers de paix d'Astana, a annoncé hier Moscou.

«Nous avons invité pour vendredi tous les opposants qui souhaitent venir, l'opposition politique. Nous les informerons de ce qui s'est passé à Astana et de notre vision du développement positif du processus d'Astana à l'avenir», a déclaré Sergueï Lavrov devant les députés russes, selon des propos retransmis à la télévision.

Le but de la rencontre sera de «partager nos impressions sur les discussions d'Astana», avait indiqué auparavant une source au sein du ministère des Affaires étrangères en qualifiant de «grand succès, d'immense pas en avant (...) qu'il faut confirmer» les pourparlers de paix de lundi et mardi dans la capitale kazakhe.

Plusieurs représentants des rebelles combattant et contrôlant des territoires en Syrie avaient déclaré ne pas avoir reçu d'invitation pour des discussions à Moscou mais être prêts à s'y rendre en cas d'invitation.

«Le problème n'est pas l'invitation, c'est le sujet de la discussion. Si c'est sérieux et qu'on discutera d'un problème national, nous pouvons aller au bout du monde», a déclaré Fares Bayouche, négociateur d'un groupe rebelle présent à Astana.

Des opposants syriens ont déjà plusieurs fois été reçus à Moscou mais ce n'est jamais arrivé pour des rebelles contrôlant des territoires en Syrie.