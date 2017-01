Construction de nouvelles colonies israéliennes : Indignation

La Ligue arabe a dénoncé hier le «mépris» d'Israël pour la communauté internationale, au lendemain de l'annonce de la construction de nouveaux logements de colonisation en territoire palestinien.

Israël a annoncé mardi la construction de 2.500 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, la plus importante annonce du genre depuis des années, deux jours après un feu vert donné pour la construction de 566 logements à al Qods-Est. Cette annonce «confirme l'approche du gouvernement israélien, pleine de mépris et de défi pour la volonté de la (communauté) internationale,» assène dans un communiqué le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit. Il accuse l'Etat sioniste de «faire échouer tous les efforts déployés pour concrétiser la solution à deux Etats». Les colonies, sont illégales au regard du droit international. «Avec certains développements récents sur la scène internationale, le gouvernement de la colonisation en Israël, s'est peut-être senti renforcé», souligne l'organisation panarabe. Les annonces israéliennes reflètent la volonté affichée par Israël de profiter de la nouvelle donne créée par l'élection de Donald Trump, après les huit années de Barack Obama à la Maison Blanche, opposé à la colonisation. L'administration Trump a pour l'instant gardé le silence sur les nouveaux projets israéliens. Plusieurs pays et organisation internationales ont exprimé leur vive préoccupation, condamnant ces actions unilatérales qui constituent une «grave menace» pour la solution à deux Etats. D’autant que ces annonces interviennent un mois après l'adoption d'une résolution de l'ONU (2334) condamnant les colonies israéliennes. La résolution exhorte Israël à «cesser immédiatement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont El-Qods», et affirme que les colonies «n'ont pas de valeur juridique» et sont «dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux Etats». Le nouveau projet israélien a suscité la colère des Palestiniens qui ont réclamé une action «immédiate» de la communauté internationale. « La communauté internationale doit immédiatement réclamer des comptes à Israël», a déclaré Saëb Erakat, responsable au sein de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Pour sa part, Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence palestinienne, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à «agir» face à la décision israélienne. «La décision israélienne est un défi lancé au Conseil de sécurité, surtout après son récent vote qui affirme l'illégalité des colonies», a dénoncé le porte-parole avant d'ajouter: «Nous exigeons que le Conseil de sécurité agisse conformément à cette résolution afin de stopper le gouvernement extrémiste israélien qui détruit toute possibilité de parvenir à une solution à deux Etats». A l'étranger, les Nations unies ont dénoncé les récentes mesures annoncées par l'occupant israélien pour accélérer la colonisation dans les territoires occupés, soulignant que ces «actions unilatérales» font obstacle à une solution à deux Etats. «Pour le secrétaire général (Antonio Guterres) il n'y a pas d'alternative à une solution à deux Etats», a déclaré le porte-parole des Nations unies Stéphane Dujarric. «A cet égard, a-t-il ajouté, toute décision unilatérale qui peut faire obstacle à l'objectif des deux Etats inquiète fortement le secrétaire général». Le gouvernement britannique a souligné que le Royaume-Uni avait toujours considéré les colonies construites sur le territoire palestinien occupé comme étant «illégales, contraires au droit international et un obstacle à une solution à deux Etats». L’UE a par la voix de la chef de la diplomatie, Federica Mogherini, affirmé que cette décision «met gravement en danger la possibilité d'une solution à deux Etats». A ce titre, l'UE a regretté l'expansion continue des colonies israéliennes malgré les mises en garde de la communauté internationale, soulignant que cette politique de colonisation «est illégale au regard du droit international».

