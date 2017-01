Moussa Sow premier joueur sénégalais à marquer dans 3 tournois

L'attaquant international sénégalais, Moussa Sow, auteur de l'un des deux buts des Lions de la Terranga contre l'Algérie (2-2) lundi soir à Franceville, 3e journée de la CAN-2017, devient le premier joueur sénégalais à marquer dans trois Coupes d’Afrique des Nations différentes, rapporte la presse locale mardi.

En inscrivant le deuxième but égalisateur face à l’Algérie, Moussa Sow est devenu le premier à marquer dans trois phases finales de Coupes d’Afrique des Nations, après 2012 (Guinée Equatoriale et Gabon) et 2015 (Guinée Equatoriale).

Une performance de haut vol pour l'attaquant de 31 ans qui préfère tout de même rester humble et qui estime que cela ne représente "pas spécialement" quelque chose.

" Je me prépare pour marquer des buts. Après, il y a des statistiques qui sont là et je ne me prends pas la tête.

Le plus important, c’est le Sénégal.", dit-il. Avec 14 buts en 38 sélections, l’attaquant de Fenerbahçe est encore très loin d’Henri Camara avec ses 31 réalisations en 99 captes, mais est déjà dans l’histoire du football sénégalais