Mondial-2018 : Le tirage au sort au Kremlin

Le tirage au sort du Mondial-2018 de football sera organisé au Kremlin le 1er décembre, a indiqué lundi la Fifa, confirmant les propos du vice-Premier ministre russe chargé des Sports et président de la Fédération russe de football (RFU), Vitali Moutko. "La cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde aura lieu le 1er décembre. J'ai suggéré le Palais des Congrès du Kremlin et cela convenait à la Fifa", a déclaré M. Mutko, cité par l'agence de presse officielle russe TASS, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Dmitri Medvedev. "Maintenant, nous préparons la cérémonie", a-t-il ajouté, assurant que les préparatifs pour la Coupe des confédérations 2017 et le Mondial-2018 se déroulaient correctement. La Fifa et le Comité d'organisation de la Coupe du monde 2018 "confirment que le tirage au sort du Mondial-2018 se déroulera le 1er décembre au Palais des Congrès du Kremlin", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la Fifa. Cette salle "prestigieuse a une capacité de 6.000 spectateurs et a accueilli par le passé des concerts d'artistes internationaux ainsi que des ballets et des opéras", a précisé la Fifa. La Russie accueillera la Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet 2018. Douze stades, situés dans onze villes de l'ouest du pays, hébergeront les matches. Le pays accueille également la Coupe des confédérations en 2017, qui doit se jouer dans quatre villes hôtes —Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi— et servir de répétition en miniature du Mondial.