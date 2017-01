CAN-2017, Le Ministre de la jeunesse et des sports : « Une évaluation dans le calme »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a qualifié, mardi à Tipasa, la participation de la sélection algérienne de football à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2017) de «médiocre», nécessitant une évaluation «dans le calme», afin d'en tirer les leçons qui s'imposent pour renfoncer la stabilité de l'équipe en vue des prochaines échéances.

«Il est naturel que le ministère se réunisse avec la Fédération et les membres du bureau fédéral afin de donner des explications et d'exposer les causes de cet échec et cette participation médiocre, pour ensuite corriger les erreurs et trouver des solutions, loin de toute critique négative», a assuré le ministre, dans une réponse à une question de l'APS, en marge d'une visite de travail à Tipasa. La sélection algérienne de football a été éliminée dès le premier tour de la CAN-2017 au Gabon, en terminant troisième du groupe B avec deux points récoltés en trois matchs disputés. Le Sénégal (7 pts) et la Tunisie (6 pts) sont qualifiés pour les quarts de finale.

Il a ajouté que la réunion en question est inscrite au titre de «rencontres régulières tenues avec toutes les Fédérations sportives «, en vue d’évaluer leurs rendements et les résultats obtenus, soulignant que du moment qu’il s’agit « d’équipes nationales représentant la souveraineté du pays «, l’Etat algérien est disposé à fournir tout le soutien nécessaire pour la sélection des meilleurs joueurs et le recrutement des meilleurs entraîneurs. Après avoir assuré que les pouvoirs publics «ne s'immiscent pas dans le travail des Fédérations sportives, mais collaborent et les concertent pour trouver des solutions «, Ould Ali a signalé l'organisation d'une rencontre avec toutes les Fédérations sportives nationales, au titre des préparatifs de l’année olympique 2017-2018, qui donnera lieu au renouvellement des instances fédérales. Dans le même sillage, le ministre de la Jeunesse et des Sports a soutenu que «tout le monde doit endosser la responsabilité de cet échec « et que la Fédération algérienne de football (FAF) «doit donner des explications au peuple». Il a, par ailleurs, refusé d'endosser la responsabilité de cette élimination précoce de la CAN gabonaise, à une partie quelconque, préférant souligner les résultats positifs des Verts lors de rendez vous précédents. «Il est nécessaire de garder espoir et de soutenir l'équipe nationale dans les moments difficiles pour préparer l'avenir, car il est hors de question d’être des ingrats et d'oublier toutes les performances réalisées par cette équipe lors des précédentes compétitions»a, encore, observé le ministre. Il a fait part de la détermination de son ministère à encourager la formation, comme une des solutions prônées pour garantir un «réservoir de talents» à l'équipe nationale, tout en louant les efforts des pouvoirs publics en matière de réalisation de structures sportives de qualité, à l’instar du Centre de regroupement des équipes nationales de Fouka, où il a effectué une visite.



Centre régional de regroupement sportif de Fouka : un « important acquis »



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé mardi, lors de sa visite d'inspection du projet de réalisation du Centre de regroupement sportif de Fouka (Tipasa), que ce projet était un «important acquis» pour le sport algérien.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa visite, le ministre a indiqué que le Centre de Fouka dont «l'état d'avancement des travaux de réalisation a atteint 65% est un acquis pour le sport algérien, notamment en matière de formation». Après avoir reconnu que la formation était le «maillon faible» du secteur, le ministre a fait savoir que «le centre est un espace offrant les conditions et moyens favorables à la découverte de talents, d'autant qu'il fait partie de cinq autres projets prévus au niveau national». Le centre de Fouka qui sera réceptionné «de manière progressive» à partir du premier semestre de l'année 2017, dispose d’une piscine olympique couverte, six salles fédérales (Badminton, lutte, gymnastique, haltérophilie, judo et karaté), plusieurs salles pour les sports collectifs (volley-ball, handball et basket-ball). S'étendant sur une superficie de six hectares, le centre dont le coût de réalisation s'élève à un 1 milliard et 635 millions de dinars dispose également d'un hôtel haut standing d'une capacité d'accueil de 200 lits. Il est situé à proximité d'un complexe sportif, une autre escale de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a appelé à l'accélération de la cadence des travaux en vue de sa réception avant septembre prochain.

Il s'agit d'un complexe qui compte un terrain de football couvert de gazon artificiel et des gradins d'une capacité de 20.000 places après extension. Il compte également huit couloirs pour l'athlétisme, trois autres aires de détente, des salles omnisports et une piscine olympique. M. Ould Ali a inspecté ensuite le projet de réalisation d'un stade de football d'une capacité de 10.000 places à Cherchell, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 65%, avant de se rendre au champ de tir de Chenoua où il a procédé, en compagnie du wali de Tipasa, à l'inauguration de la Maison des jeunes de la ville de Metatia. «La wilaya de Tipasa a bénéficié, dans le cadre du derniers plans quinquennaux, de 334 projets dans le secteur de la jeunesse et des sports, avec une enveloppe estimée à 11,9 milliards de dinars, pour une meilleure prise en charge des sportifs», a rappelé le ministre.



Dynamiser les EPIC



Le ministre a appelé à établir une nouvelle "stratégie commerciale" ciblant à "créer la richesse" à travers une "exploitation optimale des infrastructures sportives", lors d'une réunion avec les chargés du marketing au sein de cinq établissements publics à caractères industriel et commercial (EPIC) placés sous la tutelle de son département. Il s'agit du Pari sportif algérien, l'Officie du complexe olympique, le Centre national de loisirs et de sport à Tikejda, l'Agence nationale des activités et loisirs de la jeunesse et le Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.

"Les revenus générés" serviront non seulement à "l'autofinancement" de ces cinq établissements, mais aussi au "développement du sport et des activités de jeunesse en Algérie" a indiqué le MJS dans un communiqué. Ould Ali a en effet considéré que plusieurs parmi ces établissements publics à caractères industriel et commercial "sont actuellement sous utilisés", d'où son appel à élaborer une stratégie commerciale pour les dynamiser. Le MJS a profité de l'occasion pour insister sur "une gestion rigoureuse et transparente du patrimoine".