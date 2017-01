Mondial-2017 MotoGP : Rossi vise à nouveau le titre

Le pilote italien de Moto GP, Valentino Rossi (Yamaha), visera un 10e sacre mondial en 2017, après avoir terminé à la 2e place l'année dernière, derrière l'Espagnol Marc Marquez (Honda). "Ce qu'il faut, c'est réaliser de bonnes courses et être suffisamment compétitif pour être en tête. En ce qui concerne le championnat, on ne sait jamais, il faut attendre de voir le potentiel de la moto. L'important est d'être bon chaque dimanche", a déclaré Rossi, sacré six fois champion du monde en Moto GP. "L'année dernière, j'avais la vitesse et j'ai été compétitif sur de nombreux circuits et dans des conditions variées, mais j'ai commis quelques erreurs", a-t-il dit pour expliquer sa place de dauphin. Le pilote italien paraît content aussi bien de sa nouvelle Yamaha, que de son nouveau coéquipier, l'Espagnol, Maverick Vinales, 4e en 2016 pour sa 2e saison en MotoGP seulement, qui a rejoint l'équipe Yamaha après le départ de Jorge Lorenzo chez Ducati à la fin de la saison dernière. "Mes premières impressions sont très positives et j'espère qu'elle sera aussi rapide qu'elle est belle.(...) C'est une bonne moto, puissante et avec les nouveaux pneus, nous sommes plus rapides", a-t-il expliqué.