Vendée Globe-2017 : Armel Le Cléac’h remporte la course et signe un nouveau record

Le Français Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) a remporté jeudi aux Sables d'Olonne la 8e édition du Vendée Globe, course autour du monde en solitaire sans escale, sans assistance, en monocoque, avec à la clé un nouveau record en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes (temps officiel). Le Cléac'h, 39 ans, était parti des Sables d'Olonne le 6 novembre dernier et il devrait devancer de quelques heures le Gallois Alex Thomson avec qui s'était engagé une lutte serrée depuis le franchissement du Cap Horn.

Le Cléac'h réalise ainsi son rêve en accrochant enfin à son palmarès l'Everest des courses au large, après deux deuxièmes places lors des deux dernières éditions. Le Cléac'h a surtout su maîtriser ses nerfs dans une remontée de l'Atlantique haletante, où Thomson a tout tenté pour le déborder. Finalement, les deux hommes se seront livrés une bataille totale, établissant l'un et l'autre des records partiels durant l'épreuve. Le Britannique et le Français en ont ainsi établi trois chacun. Alex Thomson a navigué des Sables d'Olonne à l'équateur en 9 jours, 7 heures et 3 minutes, des Sables d'Olonne au cap de Bonne-Espérance en 17 jours, 22 heures et 58 minutes. Il s'est offert le record de la distance parcourue par un solitaire en 24 heures, soit 536,81 milles (994 km). Le Cléac'h est allé des Sables d'Olonne au cap Leeuwin en 28 jours, 20 heures et 12 minutes, des Sables d'Olonne au cap Horn en 47 jours et 32 minutes, et des Sables d'Olonne à l'équateur (pour le passage retour) en 61 jours 12 heures, 21 minutes, établissant un nouveau record de l'épreuve.