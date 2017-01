Judo : AG élective le 11 février

La Fédération algérienne de judo (FAJ) tiendra son Assemblée générale élective (AGE) le 11 février prochain (14h00), au siège du Comité olympique et sportif algérien, a appris jeudi l'APS auprès du secrétariat général de l'Instance fédérale. Selon la même source, l'Assemblée générale ordinaire (AGO) a été programmée pour le 28 janvier (14h00), également au siège du COA. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a publié une note méthodologique relative au processus de renouvellement des instances sportives nationales, exhortant les Fédérations à organiser leurs AGO de l'exercice écoulé (2015-2016) et leurs AGE du 15 janvier au 28 février 2017. En plus du respect strict de l'échéancier fixé, chaque Fédération sera tenue d'organiser en deux étapes successives, une AG ordinaire pour l'étude et l'approbation des bilans, moral et financier, de l'exercice 2015-2016 et dans une intervalle de 15 jours, une AG élective pour élire un nouveau bureau exécutif pour le prochain mandat olympique (2017-2020). Messaoud Mati a été élu en février 2013 président de la FAJ pour quatre années.