Basket ball : NBA, Les Knicks n’arrivent pas à enchaîner

Les New York Knicks ont à nouveau chuté à domicile face aux Washington Wizards (113-110), au lendemain d'une victoire de prestige face aux Boston Celtics (117-106). Carmelo Anthony a tout tenté pour faire taire les critiques qui l'accablent depuis plusieurs jours et pour offrir une deuxième victoire consécutive à son équipe pour la première fois depuis un mois. "Melo" a marqué 34 points, dont 25 lors d'un phénoménal 2e quart-temps, un record dans l'histoire des Knicks. Autre bonne nouvelle pour les supporteurs des Knicks, le retour du prodige, Letton Kristaps Porzingis, absent depuis dix jours en raison d'une blessure au pied. Il a certes marqué 15 points et capté cinq rebonds, mais cela n'a pas suffi pour dominer Washington, en plein renouveau. John Wall s'est offert son 25e "double-double" (deux catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison avec 29 points et 13 passes décisives. Il a été épaulé par Otto Porter (23 points en 30 minutes) et conduit son équipe à sa 23e équipe de la saison, la cinquième de suite, synonyme de 5e place de la conférence Est. Les Knicks sont 11e à l'Est, avec 19 victoires et 25 défaites, à deux victoires de la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs.

Déroute historique des Lakers à Dallas 122-73

Les Los Angeles Lakers ont concédé la plus lourde défaite de leur histoire sur le score de 122 à 73 face aux Mavericks, dimanche à Dallas. Les Lakers, privés de leur meneur et deuxième meilleur marqueur D'Angelo Russell, blessé à une cheville, ont perdu pied en 2e période en encaissant 38 points et en marquant seulement onze points. La deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA ne s'en est pas remise et a fini la rencontre avec une réussite au tir famélique de 38,4% (14,3% à trois points). Les Lakers, qui avaient perdu six de leurs sept matches précédents, s'éloignent toujours plus des play-offs: ils sont 13e de la conférence Ouest avec 16 victoires et 32 défaites. Cette déroute survient onze ans jour pour jour après un autre événement de leur histoire, les 81 points inscrits par Kobe Bryant contre Toronto (122-104).