Le 33e cross international « Cherdioui-Saïd » reprogrammé : Il aura lieu le 25 février à Fréha

La Direction de l'organisation sportive et des compétitions (DOSC) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a procédé à un réaménagement du calendrier hivernal 2017, et reprogrammé le Challenge international de cross «Cherdioui-Saïd» de Tizi Ouzou. Ainsi, l’événement aura finalement lieu samedi 25 février 2017, sur le parcours de Fréha, commune située à une trentaine de kilomètres à l'est de Tizi Ouzou.

PUBLIE LE : 26-01-2017 | 0:00