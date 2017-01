Dans la lucarne : Succession ouverte

La CAN pour les Verts, c'est déjà de l'histoire ancienne. Comme on le sait, ils ont quitté le Gabon à bord d'un avion d'Air Algérie vers 14h30. Ils sont arrivés vers 20h30 mardi dernier. C'est vrai que Raouraoua, que certains veulent prendre pour responsable de cette élimination prématurée, n'a encore rien dit. Tout ce que l'on sait, c'est que Leekens a fini par déposer sa démission, alors que dans un premier temps, il pensait à l'avenir et notamment aux éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun ainsi qu'aux éliminatoires du Mondial-2018 en Russie, et surtout le troisième match contre la Zambie chez lui durant la fin du mois d'août de l'année en cours. C'est-à-dire que pour lui le parcours des Fennecs a été tout à fait acceptable, lui qui avait affirmé :"Cette CAN va nous servir d'expérience pour les prochaines sorties des Verts." Il n'avait pas encore saisi l'ampleur des dégâts et surtout du désastre de l’élimination de la CAN. Certes, c'est la 7e fois dans l'histoire des Verts qu'on quitte une coupe d'Afrique dès le 1er tour, sauf que cette fois-ci, la situation est impardonnable. Car on a fait de cette compétition notre principal objectif, surtout après nos débuts laborieux dans les éliminatoires du Mondial avec un nul contre le Cameroun (1-1) et une défaite sans gloire face aux Nigérians (3-1). On avait parmi nous le ballon d'or africain: Mahrez. Il y avait aussi des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens. Le constat est là ! On est rentré au bercail avant l'heure, alors que l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de retourner au bercail avec le trophée. C'est-à-dire monter à la "cime" de l'Afrique. On n'a pas réussi à concrétiser ce que l'on s'était tracé. On est revenu bredouille avec un mécontentement jamais atteint, avec une "cassure" nette entre l'EN et ses supporters. Pourtant, ces derniers n'étaient pas nombreux à Franceville (Gabon). On ne peut pas dire aujourd'hui que notre football est au beau fixe, qu'il est sur la bonne voie. Il est clair que non !

Toutefois, ce qui chagrine et qui met tout le monde en rogne demeure le fait qu'on est en train d’agir plus rapidement que Lucky Luke quant à la recherche d’un nouvel entraîneur. La démission de Leekens est encore fraîche qu'on commence déjà à chercher son remplaçant. En effet, certains ne manquent pas de montrer, d'une certaine façon, leur "pouvoir" de nommer et de dégommer les techniciens. Les noms des successeurs de Leekens sont déjà tombés et circulent déjà. On parle du coach du CRB, le Marocain, Badou Zaki, de notre compatriote et ex-entraîneur du Qatar, Djamel Belmadi. Des contacts auraient déjà été scellés avec le Français, Rolland Courbis. Pourtant, comme chacun sait, rien n'est encore concret et Raouraoua n'a pas encore décidé du fait qu'on n'a pas le cœur à cela. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord remettre les esprits en place avant de penser au successeur de Leekens. Il y a lieu de faire d'abord un état des lieux général, de connaître avec exactitude les raisons véritables qui ont fait que l'Algérie, qui était il n' y a pas longtemps le "number one" dans le Ranking FIFA, a nettement reculé. Par conséquent, on ne doit pas refaire les mêmes erreurs commises après le départ, à l'amiable, du Serbe Rajevac. On s'est focalisé sur l'entraîneur qui viendra après lui au lieu de chercher les raisons de notre match nul contre le Cameroun à Tchaker et de la défaite au Nigeria. Du coup, on est vite retombé dans nos travers en refaisant très tôt les mêmes erreurs, puisque Leekens n'a pu tenir que moins de trois mois avant de tirer sa révérence. Il y a lieu de ne pas se précipiter et choisir le prochain entraîneur à tête reposée, en toute connaissance de cause. Il ne faut plus écouter le "chant des sirènes" afin de ne pas tomber dans le précipice des errements et des décisions intempestives. Il y va de l'avenir du football algérien. Il ne faut plus "faire feu de tout bois" et se contenter de colmater les brèches. Ce serait encore plus « suicidaire ». Il faut plutôt aller au fond des choses, prendre les décisions qui s'imposent et choisir la bonne voie, celle du salut.

Hamid Gharbi