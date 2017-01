Ligue 2 (18e journée) : Le leader sur du velours

La 18e journée du championnat de Ligue Deux, prévue ce week-end, s’annonce plutôt favorable au leader. Le Paradou Athletic Club, qui compte neuf longueurs d’avance sur ses dauphins (USMB, JSMB et CABBA) et un match en moins, aura l’occasion de consolider sa position au classement avec la réception de la formation du Mouloudia de Saida, en perte de vitesse. Dans cette rencontre, visiblement déséquilibrée, les protégés du technicien espagnol, Josep Maria Noguès, ont largement les faveurs des pronostics. De son côté, la JSM Bejaia se rendra à Biskra où l’attend de pied ferme l’équipe locale. Une rencontre difficile pour les poulains du coach Ifticen, face à l’USB, qui n’a toujours pas dit son dernier mot dans la compétition. Les Bejaouis, tenus en échec à domicile face au GCM (0-1), lors de la précédente journée, devront sortir le grand jeu pour espérer revenir avec un bon résultat et se racheter par la même auprès de leur fidèle public. Pour sa part, le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arreridj n’aura pas la partie facile, non plus. Les joueurs de l’entraîneur Bira seront en appel à Boufarik. Face à une formation du Widad, intraitable à domicile, le CABBA devra faire preuve de solidité et de beaucoup de concentration pour garder sa bonne dynamique. Par ailleurs, l’USM Blida recevra le Mouloudia d’El Eulma. Une rencontre qui promet, entre deux anciens pensionnaires de l’élite. Contre une équipe de babya, qui semble retrouver son équilibre, l’USMB, en baisse de régime depuis le départ de Hadj Mansour de la barre technique, doit faire très attention. Au bas du tableau, la lanterne rouge accueille le CRB Ain Fekroun, qui flirte depuis le début de saison avec la zone de relégation. L’occasion pour le RCA de confirmer son succès à Skikda (2-3) et de se relancer. Le Ghali de Mascara sera l’hôte, pour sa part, de la JSM Skikda. Une rencontre tout à fait indécise entre deux équipes capables du meilleur comme du pire.

R. M.

Programme :

USMB – MCEE

RCA – CRBAF

GCM – JSMS

USB – JSMB

WAB – CABBA

ASMO – ASO

ABS – ASK

PAC – MCS