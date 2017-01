Ligue 1 (17e journée) : Le MCO en danger à Médéa

Cette journée de Ligue 1, la 17e du genre, sera marquée par le report de quatre rencontres. Il s'agit de RCR-USMA, JSK-NAHD, CRB-ESS et DRBT-MOB. Il faut dire qu'avant la fin de la participation de l'EN militaire à la coupe du monde militaire qui se déroule à Oman, il va y avoir beaucoup de matches en retard.

Ceci dit, les quatre rencontres au programme se joueront sur deux jours. Par conséquent, demain, il y aura deux matches. Au stade Imam-Lyès, l'équipe locale, l'O. Médéa, encore sous le coup de sa large défaite, à Batna, contre le team local (3 à 0), tentera de se reprendre. Il est certain que leur tâche devant le MCO, le dauphin des Mouloudéens d'Alger, ne sera pas de tout repos. Les Oranais n'avaient pas joué lors de la journée précédente devant le CRB qui se trouve actuellement au Maroc sur invitation de l'équipe de Tanger de notre compatriote Benchikha. On s'attend à un match assez serré, même si les gars de Médéa avaient "vendu" trois de leurs meilleurs joueurs qui ont opté pour le CRB (Hamia, Lemhane et Heriat) durant le mercato hivernal. Il faut dire que le MCO se déplacera, à Médéa, avec la ferme intention de réaliser un bon résultat. Slimani, le coach de cette équipe médéenne, sait que rien ne sera facile devant cet ensemble d’El Hamri aux grandes ambitions. Néanmoins, son groupe est décidé à tout faire pour récupérer les trois points perdus, à Batna devant le CAB.

A Constantine, le CSC, malgré le huis clos, avait été battu, in

extremis par une équipe de l'Entente qui avait quelque peu souffert de l'absence de son public. Amokrane, sur le fil, parviendra à donner trois précieux points à ses coéquipiers. Pour les Constantinois, cette défaite, aussi courte soit-elle, a laissé trois points sur le carreau.

Ils restent ainsi à la première place du club premier relégable. En recevant, la JS Saoura, Amrani et les siens savent qu'il s'agira d'une mission des plus périlleuses. Les poulains de Kourdi restent sur une victoire méritée, at-home, devant le DRBT, sur un doublé de Djallit qui est vraiment en verve. Les camarades de Meghni, qui sera absent (huit semaines), n'auront pas droit à l'erreur s'ils veulent quitter la "zone de turbulences". La victoire sera le mot d'ordre pour les représentants du "vieux rocher" demain devant cette coriace formation de Béchar. Ce sera un match très disputé où l'équipe la plus efficace l'emportera, et Dieu seul sait combien les points de cette empoignade seront importants. On peut dire, d'ores et déjà, que les protégés d'Amrani seront, le moins que l'on puisse dire, au pied du mur. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.