Regard : Les barrages remplis, la joie retrouvée

Les terres sont enfin gorgées d’eau, revigorées. Les barrages sont pleins, atteignant des niveaux appréciables. L’agriculteur, tout comme le simple citoyen ne peuvent que s’en réjouir, s’attendant à une bonne année agricole, pour le premier, et des robinets moins «radins», pour le deuxième, les jours et les mois prochains. En effet, les dernières averses ne sont certainement pas passées comme un petit nuage passager, paresseux et sans incidence sur le climat. Bien au contraire, elles ont bien rendu le sourire aux Algériens qui croisaient les doigts pour que cet hiver soit plus humide. La pluie comme toujours tombe à pic, pour nous éviter le spectre des coupures d’eau dans certains quartiers d’Alger, notamment dans la banlieue ouest. Elle fait éclore les bourgeons de l’espoir autour de nous. L’eau, c’est la vie, il faut l’admettre. Pour un pays semi-aride comme l’Algérie, frappé de plein fouet par des sécheresses cycliques et régulières, nous ne pouvons que confirmer à quel point l’or bleu est précieux, vital même. La rareté de la ressource, accentuée par la population, les changements climatiques et les gaz à effet de serre nous interpelle tous à fournir plus d’effort pour préserver cette ressource, parfois à travers des gestes simples et pourtant ô combien salvateurs. La rationalité et la lutte contre le gaspillage sont aujourd’hui indiquées pour couvrir des besoins en eau potable grandissants sans cesse, alors que le potentiel hydrique continue à subir les coups durs de la dégradation de notre environnement, avec toutes ses conséquences sur nos réserves en eau. Une chose est sûre, aller vers une l’utilisation de ces eaux qui nous tombent gratuitement du ciel est plus que nécessaire. Mieux encore, elles devraient être récoltées et purifiées, comme le veut la logique d’une gestion véritablement intégrée et durable digne de ce nom, pour la simple raison que mieux gérer permet d’augmenter nos capacités.

Samia D.