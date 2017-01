Accidents ferroviaires : 2 personnes mortellement percutées en 2 jours

Marcher sur les voies ou leurs abords n’est pas sans risque et représente même un vrai danger. Hier, un quadragénaire a été mortellement percuté par un train de voyageurs assurant la liaison Oran-Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Le train a heurté cet homme de 40 ans au quartier Ibn-Sina (Ex-Petit Lac), à proximité de la société Naftal.

La victime est décédée sur le coup. Sa dépouille mortelle a été transférée vers la morgue du Centre hospitalo-universitaire d 'Oran, a-t-on ajouté de même source.

Un accident similaire a eu lieu, mardi dernier à Alger, où un trentenaire a trouvé la mort suite à un accident qui a eu lieu à 7h40, au niveau de la gare d’Hussein-Dey, non loin du quartier La Glacière (Carroubier), à l'est d'Alger, lorsqu'un train en provenance de Thénia (Boumerdès) vers la gare d’Agha (Alger-Centre) l’a percuté. Selon le lieutenant Khaled Ben Khalfallah, les services de la police scientifique ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident et identifier la victime qui n'avait pas sur elle de papiers d'identité, a-t-il ajouté.

Il faut dire que les transports en commun font aujourd’hui partie de notre quotidien, au point que de nombreux voyageurs oublient que l’emprise ferroviaire abrite des dangers bien réels. Pourtant, comme tout ce qui est pratiqué quotidiennement, presque machinalement, le danger est vite banalisé, puis dédaigné, pour être finalement ignoré… Mais les règles de sécurités, chères à l’entreprise, valent aussi pour les voyageurs. Que faire alors lorsque ces derniers se mettent en danger eux-mêmes sans tenir compte des règles évidentes de sécurité et du respect de la loi. Contourner les barrières d’un passage à niveau, marcher sur le bord des quais, traverser les voies ou marcher le long d’une voie ferrée sont autant de gestes qui mettent la vie des voyageurs en danger, mais que l’on rencontre malgré tout trop souvent… Si le fait de traverser une autoroute en courant passe communément pour un geste aberrent et inconscient, de nombreux voyageurs semblent aujourd’hui considérer comme normal ou acceptable de descendre d’un train et de marcher sur les voies…

Pourtant, la SNTF ne cesse de multiplier les mises en garde à l’aide de panneaux signalant le danger et l’interdiction de traverser les voies. Malgré tout, les accidents sont toujours trop nombreux et le plus grand nombre se produit sur des passages à niveau, pris en chicane ou dont les barrières sont forcées.

