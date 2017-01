Transport et communication : Les TIC, gage de la sécurité routière

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont un rôle important à jouer dans l’amélioration de la sécurité routière. Elles ont une grosse carte à jouer, en avertissant le conducteur en cas de danger : vitesse trop élevée, conditions météo inadaptées, travaux routiers...

C’est ce qui ressort d’un séminaire axé sur le rôle des TIC en matière de sécurité sur les routes sur le thème «Technologies de l’information et de la communication, la solution idéale pour les problèmes liés à la sécurité routière», qui a eu hier à l’hôtel Aurassi.

Placée sous le haut patronage du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, cette rencontre internationale d’envergeure socio-économique a été organisée par le Centre national de prévention et de sécurité routières, en partenariat avec l’équipementier suédois Ericsson. Elle entre dans le cadre de la continuité des efforts déployés par le ministère de l’Intérieur en vue de vulgariser toutes les technologies de l’information et de la communication qui sont mis en œuvre au niveau de nombreux pays. La séance d’ouverture a été présidée par la représentante diplomatique de Suède, Mme Marie-Claire Swärd Capra, et M. Ahmed Naït El-Hocine, chargé des activités du Centre national de prévention et de sécurité routières, en présence de différents représentants des départements ministériels et acteurs des secteurs publics et privé concernés par la sécurité routière. «Pour la première fois depuis 5 ans, le nombre de décès causés par les accidents de la route est en léger recul, à moins de 4.000 en 2016», a affirmé M. Naït El-Hocine. Estimant qu’«une amélioration certes est ressentie, mais elle demeure nettement insuffisante et impérativement perfectible au regard des pertes de vies humaines déplorées, de l’incidence financière de la prise en charge médicale des blessés ou encore des dommages matériels occasionnés», précise M. Naït El-Hocine. Dans cette optique, il a rappelé que les principales causes des sinistres routiers sont dus au facteur humain à hauteur de 96%, en raison du non-respect du code de la route, des dépassements dangereux, de l'excès de vitesse ou encore la somnolence au volant, et «dont sont majoritairement responsables les jeunes âgés entre 18-29 ans», explique encore M. Naït El-Houcine. L’expansion et la modernisation du réseau routier à l’échelle continentale, la rapide croissance du taux de motorisation, la croissance démographique, l’urbanisation, les véhicules dangereux et la mixité du trafic contribueront inévitablement à aggraver la situation, à moins que les pays africains investissent dans la sécurité routière. Pour sa part, Ericsson, en tant que concepteur de solutions TIC, envisage de contribuer efficacement à l’amélioration de la sécurité routière en présentant 1e «Connected Traffic Cloud, une plateforme Cloud qui permet le partage de données en temps réel sur les conditions du trafic entre les véhicules connectés et les autorités de régulation routière», explique le directeur général d’Ericsson-Algérie, Yacine Zerrouki. Dans cette optique, ce dernier a expliqué qu’à travers le «Connected Traffic Cloud, les autorités routières ont non seulement accès aux données utiles pour la gestion du trafic, mais également la possibilité de communiquer aux conducteurs les alertes qui pourraient certainement sauver leur vie», a-t-il dit.

Il y a lieu de noter que les intervenants ont présenté les avantages du déploiement des véhicules connectés, ainsi que l’expertise d’Ericsson dans des projets similaires déjà réalisés, notamment en Suède, dont l’expérience dans ce domaine est l’une des plus édifiantes au monde. Le pays ambitionne de réaliser le record inédit de zéro mort sur ses routes en 2020, à la faveur d’une stratégie gouvernementale basée sur les transports intelligents. Il y a lieu de rappeler, enfin, que 28.856 accidents, dont 3.992 décès, ont été enregistrés en 2016, contre 35.199, dont 4.610 décès, en 2015 ce qui représente moins de 6.343 accidents et (-618 décès) soit un taux de -18,02% d’accidents et -13,41% de décès. Il y a lieu de rappeler que le spectre des accidents de la circulation touche des milliers de personnes par jour, des centaines de milliers sont blessées, et les accidents de la route ont occasionné de lourdes pertes économiques quotidiennes. Les pays en développement représentent la partie écrasante de ces pertes. Le continent africain est le plus affecté par ce fléau, avec un taux élevé, comparativement à son taux relativement bas de motorisation et de sa faible densité en réseaux routiers. Sur le continent, plus de 75% de ces accidents touchent les personnes dont l’âge varie entre 16 et 65 ans, soit une catégorie en âge actif, 65% des décès sont des usagers vulnérables.

Les accidents de la route coûtent au continent entre 1 à 5% de son PIB annuel. Ces statistiques montrent l’aggravation de l’impact des accidents sur la pauvreté.

Sihem Oubraham