Bordj Bou Arreridj : Ouverture d'une bibliothèque publique

Le secteur de la culture de Bordj Bou Arreridj vient d'être renforcé par l'ouverture d'une bibliothèque publique de lecture, Boussam Mohamed, relevant de la bibliothèque nationale, a-t-on constaté. Cet espace culturel situé à proximité de la route El Ancer, en face du marché de gros, est composé de deux niveaux et comprend trois grandes salles de lecture d’une capacité de trois cents places en plus de trois salles de connexion à internet et d’autres destinées aux enfants, ont affirmé les services de la direction de la culture. La nouvelle bibliothèque dont la réalisation avait nécessité un investissement public de 280 millions de dinars est dotée également d’une salle de conférences de 150 places, équipée de matériel moderne, a-t-on ajouté de même source. Un fond de lecture de plusieurs milliers d’ouvrages, dont de nombreux titres pour enfants sont également disponibles au sein de cette nouvelle bibliothèque publique pour répondre aux différents goûts littéraires des férus de la lecture ainsi que les écoliers, selon la même source. Le ministre de la Culture avait donné, dernièrement, lors de sa dernière visite dans la wilaya, des instructions pour faciliter l’accès aux prestations de cette structure culturelle à tous les élèves de la wilaya en coordination avec le secteur de l’éducation nationale, comme il avait appelé à dynamiser le rôle de la bibliothèque au sein de la société et encourager les élèves ainsi que les étudiants d’autant que cette bibliothèque est implantée non loin de l’université Bachir El Ibrahimi. APS