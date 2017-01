4e édition du salon national du livre à Bechar : Une manifestation culturelle très attendu

L’espace culturel vit ces jours-ci au rythme de la 4e édition du salon national du livre, qu’abrite le Centre de Loisirs et Scientifique (CLS), depuis le début du mois en cours et dont la durée a d’ailleurs été prolongée, sur la demande du public, très attiré par les différentes expositions de livres, qui lui sont proposés par les dix maisons d’édition de Ghardaïa, Alger et Tiaret qui y prennent part.

Cette manifestation culturelle très attendu par le public en quête de lecture et de nouveautés littéraires et scientifiques se distinguent essentiellement par les quelques 1.000 titres exposés dans les différents stands et touchant, notamment à des domaines littéraire et scientifique, entre autres. L’intérêt des enfants trouve bien-entendu une place prépondérante dans ce Salon. Entre manuels parascolaires, dépliants scientifiques et littéraires, livres de contes pour enfants et d’activités ludiques, c’est avec un grand enthousiasme que les bambins visitent ces étals qui leur sont réservés, à la recherche d’un ouvrage qui pourrait satisfaire leur curiosité.

En partenariat avec la Direction de la jeunesse et des sports et celle de la Culture, cette 4e édition du salon national du livre voue aussi un intérêt considérable aux étudiants et universitaires, en mettant à leur disposition une gamme variée de livres et documents, et à des prix étudiés, conformément à cette redynamisation de la lecture dans laquelle s’inscrit cette manifestation, au moment où cet engouement se trouve quelque peu bousculé par les autres moyens d’informations et de culture, Internet entre autres. Une manière de permettre à la lecture de reconquérir la place qui lui revient. Enfin, il est à signaler que cette manifestation aura été l’occasion de découvrir le dernier-né, en langue arabe, de l’écrivaine et poétesse Djamila Talbaoui, intitulé Tawachih, rencontres avec de grands littéraires algériens.

Il s’agit en fait d’entretiens culturels que l’auteur aura menés, au cours de ces sept dernières années, avec des visages connus de la littérature arabe, tels le défunt Ahmed Doughana, Ahmed Khatari, les Drs Rabiâ Djalti, Mohamed Sari et le romancier Ouassini Laredj. Une œuvre que cette écrivaine, avec cette voie charmeuse d’animatrice radiophonique, aura aisément pu en faire une approche explicite au public.

Ramdane Bezza