Parution : Tawachih ou Rencontres avec les grands de la littérature algérienne

L’espace culturel de Béchar vient d’accueillir le dernier nouveau-né de la production littéraire arabe, Tawachih de Djamila Talbaoui, écrivaine et poétesse, dont les productions ont dépassé depuis fort longtemps, les frontières de la région et même ceux du pays. Outre son statut de journaliste et de réalisatrice radiophonique, connue pour avoir fait partie des pionniers qui ont su mettre en branle la première radio locale algérienne Radio Saoura, Djamila Talbaoui est aussi une écrivaine et une poétesse qui n’en est pas à sa première œuvre. Tawachih est en fait un hymne évocateur de plusieurs rencontres avec des grands algériens de la littérature arabe, à l’exemple du défunt Ahmed Doughana, d’Ahmed Khatari et des Docteurs Rabiâ Djalti, Mohamed Sari, le romancier Ouassini Laredj et bien d’autres figures connues pour leurs œuvres littéraires ayant marqué l’espace culturel. Notre écrivaine a ainsi voulu rendre un hommage à tous ces hommes et femmes de lettres qu’elle aura côtoyés, aussi bien en tant, qu’elle-même femme de lettres, que journaliste. Aujourd’hui, avec un parcours notamment littéraire des plus riches, Djamila Talbaoui, c’est aussi cette poétesse de la Saoura qui a à son actif autant de productions que de distinctions littéraires, depuis 1991 à ce jour et dont nous retiendrons essentiellement La rose des sables, El Khabia dont la vente-dédicace s’est faite au Salon international du Livre, en 2014, à Alger. Outre plusieurs distinctions et prix (pour les premières places) à différents concours littéraires et poétiques, elle aura également obtenu une distinction du Président de la République en 2014, à l’occasion du 8 mars. Ses écrits journalistiques et ses textes littéraires ont paru dans plusieurs organes de presse nationaux et étrangers (du monde arabe), alors que son palmarès enregistre plus de 7 productions littéraires, entre 2000 et 2013, toutes primées. Actuellement, Djamila Talbaoui, c’est aussi bien cette réalisatrice radiophonique, connue pour ses émissions culturelles, que cette conceptrice de programmes télévisés, voués à la découverte de la région, de ses coutumes et traditions et de ses cérémonies marquantes. Membre du Conseil national des arts et des lettres, elle restera souvent désignée par la poétesse de la Saoura.

Ramdane Bezza