Rencontre avec le président du CNAL : Abdelkader Bendamèche Vaincre la bureaucratie

Le président du conseil national des arts et des lettres (CNAL), Abdelkader Bendamèche, a précisé, hier, à Alger, que son administration veillait à «éradiquer la bureaucratie qui touche l’artiste algérien», mettant en exergue les avantages de la carte professionnelle des artistes qui est promulguée en 2014 et qui vise à assurer la couverture sociale, du projet de textes des relations de travail, du fichier national des artistes et de la nomenclature des métiers artistiques, qui est en bonne voie de concrétisation.

Lors d’une rencontre organisée à Radio-culture à Alger dans le cadre de la nouvelle édition du café littéraire intitulée «Séjilat wa Maâna», M. Abdelkader Bendamèche, artiste spécialisé dans le domaine musical, a rappelé que le CNAL «dépend du ministère de la Culture pour la question culturelle», mais en ce qui concerne l'application des textes c'est le ministère du Travail qui s'en occupe. Dans le même cadre, le premier responsable du CNAL a précisé que son administration, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale à Alger, «organise chaque trimestre une session pour aborder les nouveautés du secteur de la Culture, nous organisons aussi des réunions exceptionnelles».



L’investissement culturel



Lors de son allocution, il a rappelé que les déclarations du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi incitaient à chaque occasion les directeurs du théâtre au niveau national à chercher des sources pour financer leurs activités culturelles, précisant qu’«il faut compter sur soi-même pour couvrir les dépenses». Ajoutant qu’il n’est pas question de compter uniquement sur les moyens de l’Etat».

Dans ce cadre, le conférencier a rappelé que «dans les années soixante et soixante-dix nous avions une production culturelle conséquente».

En ce qui concerne la situation actuelle du secteur de la Culture et vu la baisse des prix du pétrole, M. Bendamèche a dit qu’il «y’a toujours une solution, il faut surmonter la crise», appelant à innover davantage dans la culture pour «défendre notre existence et faire savoir notre identité».

Hamza Hichem