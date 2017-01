Sommet sur la Libye à Brazzaville : Solution rapide et consensuelle

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de le représenter aux travaux du sommet du Comité de Haut niveau sur la Libye qui se tiendra demain à Brazzaville (République du Congo), a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. Mandaté par l'Union africaine, le Comité de Haut niveau aura à se pencher sur « l'évolution du dossier libyen et sur les voies et moyens susceptibles de parvenir à une solution rapide et consensuelle à ce conflit », précise-t-on de même source.

Outre les représentants des pays membres du Comité, il réunira, notamment, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays limitrophes de la Libye, ajoute le communiqué. Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

M. Messahel souligne la nécessité pour la Libye d’avoir des institutions « fortes »

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a souligné hier à Alger la nécessité pour la Libye de se doter d'institutions fortes « pour combattre le terrorisme et le crime organisé ».

Lors d'une rencontre avec la presse nationale, M. Messahel a affirmé que l'urgence pour la Libye « est d'aller vers des institutions fortes à leur tête une armée et un gouvernement d'union nationale pour notamment combattre le terrorisme et le crime organisé », estimant que les Libyens « ont les capacités de reconstruire leur pays ». A cette occasion, le ministre a réitéré la position algérienne pour le règlement de la crise libyenne basée sur le respect de la souveraineté de la Libye, la non-ingérence dans ses affaires internes et le dialogue inter-libyen, affirmant que l'Algérie « jouit de la confiance des différentes parties libyennes en étant à équidistance de toutes ces parties ». Pour M. Messahel, la solution politique à cette crise « ne doit pas être imposée mais doit émaner des Libyens eux-mêmes dans le cadre d'un dialogue impliquant toutes les parties libyennes concernées ». Il a indiqué que l'accord politique du 17 décembre 2015, signé sous l'égide de l'Onu, « a été conclu pour gérer une transition » en prévoyant la mise en place de trois institutions, à savoir la chambre des représentants, le Haut comité d'Etat et le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale.

« Ce processus onusien tarde à être mis en œuvre et il y a risque de dérives », a-t-il fait remarquer. Concernant les efforts de l'Union africaine (UA) pour le règlement de la crise libyenne, il a rappelé la mise en place d'un Comité de cinq chefs d'Etat africains pour la gestion de cette crise, ajoutant que l'Algérie avait demandé l'élargissement de ce Comité aux pays voisins. « Notre demande a été entendue et retenue et le Comité s'est transformé en 5+7 », a-t-il souligné.

Dans le cadre de ces efforts, le Comité chargé de la Libye se réunira demain à Brazzaville (Congo) au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA. (APS)

Situation sécuritaire en Libye sur les pays du voisinage

Vaincre collectivement le terrorisme

Les travaux de l’atelier sur « l’impact de la situation sécuritaire en Libye sur la sécurité frontalière des pays du voisinage », se sont ouverts hier au siège du Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme (CAERT) à Alger, en vue d’améliorer les capacités des pays africains notamment ceux voisins de la Libye à contrôler leurs frontières. Prévu sur deux jours, l'atelier a pour objectif d'apporter assistance aux Etats membres de l’Union africaine (UA), notamment les pays qui partagent les frontières avec la Libye, afin d’améliorer leurs capacités à dominer, gérer et contrôler leurs frontières avec la Libye, selon les intervenants lors de la séance d'ouverture. Ces assises s'inscrivent dans le cadre des études et recherches sur les efforts et plans d’action des Etats membres de l’UA pour la lutte anti-terroriste et la lutte préventive contre l’extrémisme violent. Plusieurs représentants nationaux des points focaux du CAERT prennent part à cet atelier, à savoir la Libye, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Tchad, le Soudan et le Niger de même qu'un haut responsable d'un service de sécurité des frontières de chacun des Etats membres de l'UA. Des représentants de Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso y participent en qualité d'observateurs, aux côtés d'experts du CAERT, Africain Union Border Program (AUBP), l'Organisation internationale de Migration (OIM), ainsi que de l'Organisation de la Police internationale (Interpol).



La « lutte collective » des pays frontaliers et partenaires de la Libye contre le terrorisme au cœur de l'atelier du CAERT



L'importance de la « lutte collective » des pays voisins de la Libye et de l'ensemble de ses partenaires contre le terrorisme et l'extrémisme violent aux frontières, a été soulignée. A l'occasion de cette rencontre tenue autour du thème : « La situation sécuritaire en Libye et son impact sur la sécurité frontalière des pays du voisinage », le directeur de la prospective, de la programmation et de la planification politique au ministère des Affaires étrangères, Hamid Boukrif, a souligné la nécessité de faire face collectivement au terrorisme et l'extrémisme violent. « C'est collectivement que nous vaincrons ce fléau et c'est ensemble que nous sécuriserons nos frontaliers pour en faire des espaces de gestion et de coopération entre nos pays et nos peuples », a insisté M. Boukrif. Il a, à cette occasion, rappelé l'impact de la sécurité en Libye sur les pays voisins et la menace qui pèse sur la sécurité globale, précisant que « le défi est de revivifier l'approche commune de l'unité de l'Etat et de la cohésion du peuple libyen », dans le but de protéger ses acquis et ses aspirations à la paix et au développement. Le responsable algérien a, par ailleurs, réaffirmé « l'intérêt partagé de conforter le gouvernement actuel de Libye, de soutenir le dialogue inclusif entre toutes les forces libyennes », affirmant que la solution à la crise libyenne ne peut provenir que des Libyens eux-mêmes. M. Boukrif a, en outre, appelé à « user de nos influences modératrices et fraternelles pour faire du cadre de concertation en place, avec l'appui et l'engagement du Représentant spécial du SG des Nations unies et l'implication effective des partenaires réunis ».

Il a, en outre, expliqué que l'engagement de l'Algérie dans la résolution de la crise en Libye « se traduira par notre capacité à maintenir notre cohésion face à la menace terroriste, à lutter contre les commanditaires de la division et de la discorde et à œuvrer ensemble avec les autorités légitimes pour bâtir un grand espace de sécurité et de développement ». Pour le représentant algérien, la mise en place d'un gouvernement d'entente nationale légitime qui siège à Tripoli et les actes légaux, « participe de l'approche privilégiée par l'Algérie pour conforter l'autorité de l'Etat, renforcer ses institutions et consolider la politique menée en vue de garantir l'unité et l'intégralité du pays, et reconstruire une économie dynamique au service du peuple libyen ».



La solution en Libye doit être « inter-libyenne »



Au cours des deux journées de travaux, les représentants nationaux des points focaux du CAERT et experts africains, vont examiner la situation et l'impact sécuritaire en Libye sur les frontières du voisinage, et la manière pour lutter contre le terrorisme qui représente une menace « transnationale » et ce dans le cadre du renforcement de la sécurité entre les frontières. Selon le directeur du CAERT, Larry Gbevlo-Lartey Esq, cet atelier qui réunit les pays partageant leurs frontières avec la Libye, « sera axé sur les aspects opérationnels et techniques » en vue de lutter « ensemble » et « efficacement » contre le terrorisme et l'extrémisme violent. « Toutes les contributions des spécialistes du CAERT vont être soumises pour élaborer des propositions et recommandations qui seront remises aux acteurs politiques pour s'en servir dans la prise des décisions politiques », a-t-il précisé. De son côté, l'ambassadeur norvégien en Algérie, Arne Gjermundsen, dont le pays est partenaire du CAERT, a estimé que « la solution à la crise libyenne ne peut provenir que des Libyens eux-mêmes », ajoutant que le rôle des pays de l'Europe et voisins est « uniquement de faciliter le dialogue inter-libyen pour arriver à une solution politique à même d'instaurer la paix et le sécurité dans ce pays ».

« La crise libyenne est une préoccupation de tout le monde, non seulement pour les Libyens, pour les pays voisins mais aussi pour l'Europe », a-t-il renchéri. Il a, à cet effet, réitéré le soutien financier de son pays aux « efforts infatigables des pays voisins et surtout ceux déployés par l'Algérie en tant que facilitateur de dialogue entre les Libyens ». Convaincu que l'atelier va contribuer dans le bon sens, l'ambassadeur norvégien a rappelé que « les pays voisins et l'Union africaine jouent un rôle de premier rang en coopération avec les Nations unies ». (APS)

Al-Sarraj confirme une rencontre avec Haftar



Le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) en Libye, Fayez al-Sarraj, a confirmé une rencontre prochaine au Caire avec son rival, le maréchal Khalifa Haftar, dans un entretien publié hier par le Corriere della Sera. « Je confirme, elle devrait avoir lieu bientôt, je crois avant un mois, peut-être dans les prochains jours », a répondu M. Sarraj, interrogé par le journal sur cette rencontre parrainée par la Russie. Le chef du GNA a estimé que cette rencontre se ferait « entre quatre yeux, directement, sans médiateur », se disant « prêt à chercher avec lui une solution pour la Libye ». « Ensemble nous pouvons y arriver ». Il n'existe pas de solution militaire au conflit en Libye, « le risque est très élevé. Insister seulement sur le pouvoir des armes nous précipiterait dans une guerre civile sanguinaire avec des massacres et une anarchie encore plus graves », a encore averti M. Sarraj. Samedi, l'Egypte a annoncé souhaiter organiser des pourparlers « directs » entre les principaux dirigeants rivaux à l'issue d'une réunion diplomatique des pays voisins de la Libye déchirée par des rivalités opposant ses différentes milices et tribus depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. Peu après sa nomination à la tête du GNA, M. Sarraj avait rencontré le maréchal Haftar une première fois à son QG à Al-Marj (est) en janvier 2016.

R. I.

Soutien renforcé aux gardes-côtes libyens

La Commission européenne affiche sa disponibilité



La Commission européenne a, dans un communiqué rendu public hier, proposé notamment d'apporter un soutien renforcé aux gardes-côtes libyens, outre la mise à disposition des autorités libyennes d'une batterie de mesures à même de freiner les flux de migrants vers l'UE via la Libye et mieux lutter contre les passeurs. « Il s'agit de débloquer rapidement à leur profit un total de 3,2 millions d'euros, à travers plusieurs programmes existants de coopération entre pays riverains de la Méditerranée », selon le communiqué. « La Commission compte aussi sur le concours des Etats membres pour réunir jusqu'à 200 millions d'euros [soit 50 millions de plus qu'actuellement], afin d'aider la Libye dans la gestion de la crise migratoire en 2017 », selon la même source. Elle précise que « ces fonds iraient à la formation et à l'équipement des gardes-côtes libyens, mais aussi à l'amélioration des conditions de séjour des migrants et l'accélération des retours volontaires assistés », ceci en apportant un appui à l'action in situ du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ou de municipalités libyennes. La Commission européenne a enfin qualifié ces mesures de « contribution à la discussion » en cours parmi les 28 sur le règlement de la crise migratoire sur la route de la Méditerranée centrale, avant le sommet européen prévu à La Valette le 3 février, en grande partie sur ce thème. Les périlleuses traversées de la Méditerranée centrale ont déjà atteint l'an dernier un niveau record, chiffré à plus de 180.000 migrants, partis pour 90% de Libye, et ce malgré l'opération navale Sophia lancée en 2015 par l'UE. Dans le cadre de l'opération Sophia, l'UE a commencé fin octobre 2016 à former des gardes-côtes. En effet, un premier effectif de 78 hommes doit achever sa formation en février. Les navires européens de Sophia ne sont autorisés à opérer que dans les eaux internationales, ce qui limite l'efficacité de l'opération. (APS)