« Likoul Algérie » : Une plateforme de soutien scolaire

Une plateforme éducative destinée aux trois paliers scolaires qui s’intitule «Likoul Algérie» sera lancée le 1er février prochain. En marge d’une conférence de presse organisée hier à Alger, la co-fondatrice de ce projet, Mejda Benali, a déclaré que «cette initiative vise à mettre à la disposition des élèves des cours de soutien qui seront disponibles sur une plateforme «i Learning». Il s’agit de cours sous forme de vidéos calqués sur le programme éducatif national».

Mme Benali a tenu à préciser que «les cours dispensés sur cette plateforme ne vont pas remplacer l’école, mais, bien au contraire, ils vont soutenir l’élève dans son cursus scolaire».

Selon elle, les cours donnés sont destinés aux élèves de la cinquième année jusqu’à la terminale. «Pour le lancement, on a commencé par la 4e année moyenne, la cinquième année primaire et on va finaliser les classes de la terminale. Les matières concernées sont les mathématiques, la physique, sciences naturelles et anglais, pour la terminale, pour les cours du BEM, il y a les mathématiques, arabe, anglais et français, et pour la cinquième année primaire, il y a le français, l’arabe et les mathématiques», dit-elle. S’agissant des modalités de paiement, Mme Benali a indiqué que «des cartes de recharge seront disponibles à travers le partenaire «Jumia», elles seront livrées à domicile sur commande et bientôt disponibles au niveau du marché. Les frais de livraison sont de 400 dinars, mais, pour les trois premiers mois du lancement, la livraison sera gratuite». Pour ce qui est du prix de la recharge, il est estimé à 8.800 dinars l’année et 3.300 dinars le trimestre.

«Likoul Algérie» est constitué d’honorables enseignants des trois paliers de l’éducation nationale, pour qui enseigner et plus qu’une simple vocation. Ils sont encadrés par des inspecteurs tout aussi passionnés. La structure infographie est composée de jeunes créatifs, ils créent les illustrations et animations qui donnent vie au cours. Le développement informatique est composé par des ingénieurs, architectes de la plateforme «Likoul», allant même développer une solution streaming «Made in Bladi», totalement indépendante des diffuseurs web.

