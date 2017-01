CONFLITS D’INTÉRÊTS ET CORRUPTION : Coordination des actions intersectorielles

Une journée d'étude sur « lesconflits d'intérêts et la corrup-tion » a été organisée lundi der-nier à Alger par l'Organe national de prévention et delutte contre la corruption(ONPLC) à l'adresse des pointsfocaux de l'Organe, désignés auniveau des administrations cen-trales. Cette journée concerne enpremier lieu les inspecteurs gé-néraux de tous les ministèresainsi que des représentants d'or-ganismes et institutions chargésdu contrôle et de la lutte contrela corruption, notamment l'Of-fice central de répression contrela corruption (OCRC), la Cel-lule de traitement et de re-cherche financière (CTRF),l'Inspection générale des fi-nances (IGF), la Cour descomptes (CC) et le Conseil de laconcurrence. Cette rencontre apour objectif d'éclairer les parti-cipants sur les conflits d'intérêtset leurs relations directes avec lacorruption, tout en s'intéressantà la situation et l'expérienced'autres pays européens et nord-américains, a-t-on expliqué. Al'ouverture de cette journée, leprésident de l'ONPLC, Moha-med Sebaibi, a mis l'accent surla périodicité qu'il conviendraitde donner à ce genre de rencon-tres « éminemment impor-tantes» dans le cadre de lacoordination dans les actions in-tersectorielles que serait amenéà entreprendre l'Organe entermes de prévention, de sensi-bilisation et de lutte contre lacorruption. Ces rencontres interviennentà la veille du deuxième cycled'examen par les pairs sur l'ap-plication effective de la conven-tion des Nations unies contre lacorruption par l'Algérie, a-t-ilajouté. « Il est urgent de nous prépa-rer au processus du secondcycle d'examen par les pairs quicouvre la prévention et le recou-vrement des avoirs tels que défi-nis et prévus par la conventiondes Nations unies contre la cor-ruption », a indiqué M. Sebaibi,précisant que « l'examen denotre pays tel qu'il ressort d'untirage au sort, est fixé pour2018». « Il est par conséquentattendu de nous tous une atten-tion toute particulière et un ef-fort soutenu pour préparer aumieux des réponses objectiveset soutenables aux questionspertinentes posées à notrepays», a encore soutenu le pré-sident de l'Organe. A cet effet, M. Sebaibi a pro-posé aux participants à cette journée de réfléchir, à chaquerencontre, autour d'un thème enrapport avec ces activités etd'échanger librement les pointsde vue respectifs sur des sujetsspécifiques, en relation avec lethème de cette journée. Il a éga-lement suggéré d'opter pour unéchange continu d'informationstraitant de toute question se rap-portant à la corruption et de sou-mettre à la présidence del'Organe toute suggestion inté-ressant son action. « Il va sans dire que la miseen place de règles et de procé-dures consensuelles en vue d'or-ganiser nos relationsfonctionnelles et optimiser noscapacités pour prendre encharge les questions récurrentesque véhicule le phénomène dela corruption, se fera d'unefaçon pragmatique », a-t-ilconclu. (APS)