Conflits d'intérêts et corruption : Coordination des actions intersectorielles

Une journée d'étude sur « les conflits d'intérêts et la corruption » a été organisée lundi dernier à Alger par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) à l'adresse des points focaux de l'Organe, désignés au niveau des administrations centrales.

Cette journée concerne en premier lieu les inspecteurs généraux de tous les ministères ainsi que des représentants d'organismes et institutions chargés du contrôle et de la lutte contre la corruption, notamment l'Office central de répression contre la corruption (OCRC), la Cellule de traitement et de recherche financière (CTRF), l'Inspection générale des finances (IGF), la Cour des comptes (CC) et le Conseil de la concurrence. Cette rencontre a pour objectif d'éclairer les participants sur les conflits d'intérêts et leurs relations directes avec la corruption, tout en s'intéressant à la situation et l'expérience d'autres pays européens et nord-américains, a-t-on expliqué. A l'ouverture de cette journée, le président de l'ONPLC, Mohamed Sebaibi, a mis l'accent sur la périodicité qu'il conviendrait de donner à ce genre de rencontres « éminemment importantes » dans le cadre de la coordination dans les actions intersectorielles que serait amené à entreprendre l'Organe en termes de prévention, de sensibilisation et de lutte contre la corruption.

Ces rencontres interviennent à la veille du deuxième cycle d'examen par les pairs sur l'application effective de la convention des Nations unies contre la corruption par l'Algérie, a-t-il ajouté.

« Il est urgent de nous préparer au processus du second cycle d'examen par les pairs qui couvre la prévention et le recouvrement des avoirs tels que définis et prévus par la convention des Nations unies contre la corruption », a indiqué M. Sebaibi, précisant que « l'examen de notre pays tel qu'il ressort d'un tirage au sort, est fixé pour 2018 ». « Il est par conséquent attendu de nous tous une attention toute particulière et un effort soutenu pour préparer au mieux des réponses objectives et soutenables aux questions pertinentes posées à notre pays », a encore soutenu le président de l'Organe.

A cet effet, M. Sebaibi a proposé aux participants à cette journée de réfléchir, à chaque rencontre, autour d'un thème en rapport avec ces activités et d'échanger librement les points de vue respectifs sur des sujets spécifiques, en relation avec le thème de cette journée. Il a également suggéré d'opter pour un échange continu d'informations traitant de toute question se rapportant à la corruption et de soumettre à la présidence de l'Organe toute suggestion intéressant son action.

« Il va sans dire que la mise en place de règles et de procédures consensuelles en vue d'organiser nos relations fonctionnelles et optimiser nos capacités pour prendre en charge les questions récurrentes que véhicule le phénomène de la corruption, se fera d'une façon pragmatique », a-t-il conclu. (APS)