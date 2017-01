Algérie - Suisse : Convergence

Le renforcement des relations entre l'Algérie et la Suisse, notamment en matière de coopération dans la lutte contre le terrorisme, a été évoqué mardi à Alger, par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et une délégation suisse, conduite par la secrétaire d'Etat suppléante au Département fédérale des Affaires étrangères, Krystyna Marty Lang.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'entretien, M. Messahel a indiqué avoir passé en revue les relations entre les deux pays, et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. «Nous avons évoqué des questions qui nous interpellent tous. Une large place a été dédiée à la lutte antiterroriste lors de l'entretien», a-t-il précisé, en mettant en avant «les capacités développées par l'Algérie pour faire face à ce phénomène». Le ministre a ajouté que «la question de la déradicalisation a été aussi évoquée lors de cet échange de vues», soulignant que la Suisse aussi dispose de «programmes spécifiques» en la matière. «C'est une manière pour nous d'échanger nos expériences et de faire en sorte que le travail que nous avons mené ensemble notamment dans les foras internationaux, à l'instar du Forum global de lutte contre le terrorisme, nous permette d'avoir des approches convergentes», a expliqué M. Messahel. Il a indiqué, en outre, que la discussion qu'il a qualifiée d'»intéressante», avait, également, porté sur «la place de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme violent», ainsi que «la situation dans la région, et les conflits qui existent dans notre voisinage immédiat, comme la Libye et le Mali». Pour sa part, Mme Lang a affirmé avoir abordé avec M. Messahel, «des questions d'intérêt commun, susceptibles de renforcer les relations bilatérales», qualifiées de «très bonnes» La responsable suisse a précisé que l'entretien avait, également, porté, sur les thèmes liés à «la stabilité, à la paix, et aux questions migratoires, outre le renforcement de la coopération économique». (APS)