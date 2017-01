Forum international de la cybersécurité : Une délégation de la Gendarmerie nationale à Lille

Une délégation de la Gendarmerie nationale, conduite par le général-major Menad Nouba, a participé mardi à Lille (nord de la France) au Forum international de la cyber sécurité (FIC), a appris l’APS de la délégation algérienne. Ce forum, lancé en 2007 par la Gendarmerie française et qui est à sa neuvième édition, est un événement destiné aux professionnels de la cyber sécurité, issus des secteurs publics et privés, pour échanger leurs analyses et expériences. Il s’inscrit dans une démarche de réflexions et d’échanges visant à promouvoir une vision européenne de la cybersécurité et à renforcer la lutte contre la cybercriminalité. La 9e édition du FIC qui se tient durant deux jours se penche sur les enjeux internationaux, la filière cybersécurité, la sécurité en entreprise, la lutte anti-cybercriminalité, les nouvelles technologies, les questions de société et les technologies de sécurité. Dans son intervention, le ministre français de l’Intérieur, Brunon Le Roux, a souligné qu’il est «essentiel» de disposer d’un réseau de collaboration actif à l’international pour une meilleure collaboration. «Cette coopération, a-t-il dit, prend la forme de contacts bilatéraux, notamment avec les pays sources de cybercriminalité, elle passe aussi par des échanges entre les services compétents des différents Etats au sein des instances européennes ou internationales, comme Europol, Eurojust et Interpol», indiquant qu’outre le partage d’information, l’objectif est aussi la définition d’approches et de solutions partagées. En marge des travaux, le général-major Menad Nouba, s’est entretenu avec son homologue français, le général d'armée Richard Lizurey. Les deux responsables ont examiné les possibilités de renforcer la coopération entre les deux corps et les questions «d’intérêts communs», a-t-on indiqué de même source. (APS)