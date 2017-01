Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel : Riposte contre la division

Les travaux du 5e atelier de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams de la région du Sahel ont débuté hier à N'djamena sous le thème «Rôle des leaders religieux du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent». Le secrétaire général de la Ligue, Youcef Belmehdi a affirmé dans son allocution d'ouverture l'engagement de la Ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel «au regard de sa responsabilité religieuse et sociale, à défendre les valeurs intellectuelles et religieuses des peuples de la région et à prémunir des nations contre la division». Prennent part à la séance d'ouverture cinq ministre du gouvernement tchadien dont le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmed Mohamed Bacher, cheikh la tarîqa Tidjania, Mohamed Aïssa Khater, la représentation d'El Azhar au Tchad, ainsi que nombreux imams et hommes de religions du pays. Outre trois pays observateurs dans le cadre du processus de Nouakchott (Cote d'Ivoire, Sénégal et la République de Guinée), participent également aux travaux de cet atelier organisé en partenariat avec l'Unité de fusion et de liaison (ULF) un groupe d'éminents imams, prédicateurs, exégètes et mourchidine représentants les pays membres de la Ligue (Algérie, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Tchad), ainsi que des représentants d'organisations régionales et continentales et des universitaires. Créée en 2010, l'ULF, dont le siège est à Alger, est un mécanisme régional de coordination sécuritaire et d'échange d'information entre les pays du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les participants à cette rencontre débattront de plusieurs thèmes dont l'utilisation par les imams et les prédicateurs des nouvelles technologies d'information et de communication (TIC) pour diffuser les valeurs de tolérance et d'échange parmi les jeunes, ce qui contribuera à la promotion de la paix, de la réconciliation et de la stabilité dans la région du Sahel, en particulier et en Afrique en général. Cet atelier se fixe pour objectif principal d'«engager une réflexion approfondie et de décliner des pistes concrètes de réflexion et d'action» permettant d'«offrir un cadre de partage des expériences les plus efficientes dans le domaine de la prévention de la catégorie des jeunes contre la menace que représentent les idéologies déviationnistes, le radicalisme et l'extrémisme violent».



Défendre les valeurs religieuses et idéologiques des peuples de la région



Le secrétaire général de la ligue des ulémas, prédicateurs et imams des Etats du Sahel, Youssef Belmehdi, a appelé à défendre les valeurs religieuses et idéologiques des peuples de la région soulignant que les jeunes doivent être au centre de toute stratégie élaborée à cette fin. «Imams, prédicateurs et autres réformateurs, de par la responsabilité religieuse et sociale qui leur incombe, sont appelés à défendre les valeurs religieuses et idéologiques des peuples et la région et œuvrer à empêcher toute division entre les composantes de nos pays», a affirmé M. Belmehdi. Il a ajouté que la sécurité constitue un défi majeur pour la région car elle concerne tous les aspects de la vie des sociétés, y compris la sécurité idéologique et religieuse que nous devons conforter au sein de nos pays». M. Belmehdi a réaffirmé l'engagement de son institution à œuvrer pour la préservation de la stabilité et de l'unité des peuples. «Nous ne permettrons pas que les peuples de la même région soient divisés», a-t-il soutenu rappelant que telle était la mission essentielle dévolue aux prédicateurs et aux imams de la région du Sahel qui est la cible d'une campagne hostile. Il a exhorté les participants à contribuer efficacement à la consolidation de la sécurité de leur pays estimant que «les conditions d'exercice du culte sont étroitement liées à la sécurité». Il a également préconisé la conjugaison des efforts des ulémas et théologiens avec ceux des forces de sécurités et médias pour combattre l'extrémisme et le terrorisme.