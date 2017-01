Intempéries : tous les moyens de l’État mobilisés

Mouvement associatif et corps constitués volent au secours des personnes en détresse

Tous les moyens de l'Etat sont mobilisés pour faire face aux situations engendrées par les intempéries qui affectent le nord du pays depuis plusieurs jours, a indiqué hier un responsable du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

«Depuis le début des intempéries, le 10 janvier dernier, tous les moyens de l'Etat sont mobilisés et l'Armée nationale populaire (ANP) est requise par le Président de la République pour intervenir dans les wilayas touchées par ces intempéries pour désenclaver certaines localités et porter aide et assistance aux populations en difficulté», a déclaré M. Hassan Kacimi, responsable du centre opérationnel de gestion et de suivi des intempéries au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne. M. Kacimi a relevé que «tous les secteurs concernés sont à pied d'œuvre pour faire face à cette situation, quelles que soient les difficultés rencontrées», ajoutant que les autorités publiques « sont informées en temps réel du déroulement des opérations».

«Nous suivons la situation d'heure en heure au niveau du ministère pour suivre l'évolution de la situation», a-t-il assuré, précisant qu'entre le 10 et le 12 janvier en cours, la gendarmerie nationale a effectuée «2.241 opérations sur le terrain».

«Les conséquences de ces intempéries sont comptabilisées et évaluées, et chaque secteur intervient pour rectifier les dysfonctionnements et les insuffisances constatés», a-t-il souligné.

Concernant les dégâts humains occasionnés par les intempéries depuis le 10 janvier dernier, le même responsable a déploré «le décès de 5 personnes dont certaines d'entre elles ont été emportées par les crues d'oueds», ajoutant que ce bilan «ne concerne pas les décès liés aux accidents de la route et à l'inhalation de monoxyde de carbone». (APS)

Au secours des personnes en détresse

Venir en aide aux personnes en détresse, notamment durant la période des intempéries, en servant un repas chaud aux sans-abris ou en secourant des personnes bloquées par la neige, est depuis près de deux semaines le lot quotidien du mouvement associatif et des corps constitués dans la wilaya de Tizi-Ouzou. La sûreté de wilaya, le groupement de la gendarmerie nationale, le secteur militaire, la protection civile et les citoyens, qu’ils soient structurés dans des organisations de la société civile ou à titre individuel, se sont mobilisés pour venir en aide aux personnes bloquées par la neige et aux familles démunies. Dimanche soir, à la sûreté de wilaya les policiers s’activent. Après un dîner pris sur le pouce, ils s’apprêtent à sortir dans la ville endormie, à la rencontre des sans-abris, a-t-on constaté. Dans un véhicule utilitaire, des policiers disposent de couvertures, des contenants de repas chauds et des desserts. Les préparatifs finis, les véhicules de police s’engouffrent alors dans la nuit sombre et glaciale, à la rencontre des « gens de la rue ». La nuit a déjà déployé son voile épais et sombre sur la ville de Tizi-Ouzou. Une fine bruine finit par crever les derniers nuages qui ont déversé quelques averses dans l’après-midi. Les retardataires pressent le pas pour retrouver la chaleur de leurs foyers en cette nuit particulièrement froide. Au total, 10 personnes ont reçu un repas chaud et des couvertures dans la nuit de dimanche à lundi. Il s’agit d’une dame et de ses quatre filles, rencontrées à la recette principale d’Algérie Poste, au centre-ville, de deux hommes âgés, d’une femme ayant trouvé refuge à proximité de la clinique de gynéco-obstétrique Sbihi Tassadit et de deux soeurs qui étaient près d’un restaurant jouxtant l’ancienne gare routière.



Un centre d’hiver pour les sans-abris et les personnes en détresse



Ces personnes sans-abris ont, pourtant, la possibilité de passer la nuit dans le Centre d’accueil situé à la sortie Est de la ville de Tizi-Ouzou, au lieu-dit Les Chabanes, ouvert par la direction locale de l’Action sociale et de la solidarité (DASS) pour les accueillir. Si certains d’entre-eux ont rejoint ce Centre notamment durant cette période de grand froid, d’autres, qui se sont retrouvés dans la rue suite notamment à des conflits familiaux, refusent catégoriquement, pour des « raisons personnelles » de rejoindre cet établissement mis à leur service où ils auront un lit et un repas chaud, en dépit de l’insistance des bénévoles de la DASS, a-t-on constaté. Ces sans domicile fixe sont donc pris en charge par cette direction et les bénévoles du Croissant-rouge algérien (CRA), qui partent chaque nuit à leur rencontre, leur servant des repas chauds et leur offrant des couvertures. Depuis le 14 décembre dernier, le comité local du CRA a distribué pas moins de 1.260 repas chauds aux sans-abris de la ville des Genêts, à qui il a remis également quelque 300 couettes et couvertures, selon son président, Samir Bouaziz.

Des associations au secours des personnes en détresse



Deux associations de la commune de Yakourène, Tarwa n’Yakourene et l’Association culturelle de Yakouren, ont ouvert, depuis le début des chutes de neige dans la wilaya de Tizi-Ouzou, un foyer pour recevoir les personnes en détresse et bloquées par la neige en cette période d’intempéries, a-t-on appris des initiateurs de cette action humanitaire et de solidarité. « Tout a commencé dans la brigade de la gendarmerie de Yakourène, lorsque des membres de cette association ont rencontré sur place des ouvriers de la wilaya de Bouira, bloqués à Yakourène suite à la fermeture des routes par la neige », a indiqué à l’APS le président de l’association Tarwa n’Yakourene, Lecheheb Abdenour. Les membres de cette même association ont proposé aux ouvriers de passer la nuit dans un local mis à leur disposition par l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) et qui leur sert de siège, a-t-il ajouté. Avec la contribution de l’association culturelle de Yakourène, le foyer a été rapidement aménagé et équipé en moyens nécessaires (matelas, couvertures, chauffage). Les jeunes bénévoles, âgés de 22 à 29 ans, qui gèrent cet établissement, ont aussi cotisé pour l’achat de denrées alimentaires nécessaires pour la préparation de repas aux « hôtes » d'une nuit, a indiqué le chargé de communication de Tarwa n’Yakourene, Boudedja Mohamed. Depuis son ouverture le 15 janvier dernier, ce foyer pour personnes en détresse a accueilli plusieurs personnes et familles, dont une famille originaire de la wilaya de Bejaïa composée du couple et de leurs deux enfants âgés de deux mois et d’un an et demi, a ajouté M. Boudedja. Ce même foyer qui est toujours ouvert, a également abrité une famille résidant à Ain El Hammam et qui s’est retrouvée bloquée par la neige dans la commune d’Azazga, au même titre qu'une personne du village Ahmil, qui s’est retrouvé dans le froid glacial suite à une coupure de courant électrique qui a mis hors d’usage son chauffage central, et plusieurs autres automobilistes bloqués par la neige à Yakourène et ses environs. Les actions d’aide et d’assistance aux personnes en détresse se poursuivent et se multiplient durant ces intempéries, redessinant la belle image de solidarité et les valeurs humaines portées jalousement par des citoyens qui, face au froid sibérien, ont toujours affiché un cœur... chaud. (APS)

Oran

Effondrements partiels d’habitations

Les fortes pluies qui se sont abattues durant les dernières 48 heures dans la wilaya d’Oran ont provoqué d’importantes stagnations d’eau par endroits et une quinzaine effondrements partiels de vieilles habitations notamment à Sidi El Houari et à hai Ellouz à Oran, a-t-on appris hier auprès des services de la protection civile.

Au boulevard Commandant Djoudi-Abderrahmane au centre-ville d’Oran, un véhicule a été difficilement dégâgé d'une marre d’eau, a indiqué, à titre d'exemple, un officier de la protection civile ajoutant qu’un autre usager de la route a été secouru à Benfréha (Boufatis) à cause des stagnations d’eau. A hai Mahieddine, la toiture d’un vieil immeuble a cédé suite aux fortes pluies et dans la zone industrielle d’Es-Sénia des routes sont impraticables et des infiltrations d’eau ont submergé des habitations comme à Haouch Kara, tout comme des équipements publics. A Gdyel, un mur d’une école primaire s’est effondré avant l’arrivée des agents de la protection civile pour écarter le danger, a-t-on encore indiqué. A Oued Tlélat, les agents de la protection civile ont procédé à l’évacuation des eaux pluviales qui avaient envahies un atelier de l’entreprise de transport (ETO), selon la même source. (APS)

Fortes chutes de pluie

La capitale paralysée

Les fortes chutes de pluie enregistrées depuis le début de cette semaine, notamment, celles tombées dans la nuit du lundi au mardi ont provoqué des inondations dans plusieurs routes de la capitale et ces périphéries.

En effet, plusieurs routes raccordant les communes de Chevaley, Chéraga, Ouled Fayet, Baba Hassen et Semmar ont été paralysies obligeant les automobilistes à attendre d’une heure et demie à deux heures avant que les routes ne soient débloquées. Au centre de la capitale, la trémie d’El Hamma, jardin d’Essai, a été complètement fermée et les services de sécurité ont dévié les automobilistes vers la route moutonnière.

Les automobilistes empruntant la route d’Oued El Karma à Semmar sont restés coincés plus de deux heures. L’un deux nous a déclaré qu’« il est resté coincé de 7h15 jusqu’à 9h30 sur la route et le niveau de la pluie a dépassé celui des roues de la voiture.» L’automobiliste nous a raconté que « les femmes et enfants ont eu peur ; le niveau de pluie avait même atteint les moteurs des voitures.» Il faut dire que depuis les intempéries du 10 novembre 2001, qui ont provoqué la mort de centaines de personnes, les citoyens ont tendance à avoir peur des fortes chutes de pluie. Un autre nous a expliqué qu’«à Semmar, chaque année, le même scénario se répète et les autorités locales n’ont rien fait pour y remédier. Les routes sont cassées et l’éclairage quasiment inexistant.»

En effet, la question qui se pose est pourquoi à chaque fois qu'il pleut, toute la capitale est paralysée, la circulation routière est perturbée et des milliers de foyers sont privés d’électricité ? La majorité des citoyens ont estimé que « ceci est dû à l’état de nos autoroutes et routes qui ne sont pas entretenues et souvent mal faites ».

Wassila Benhamed

Réseau routier

15 wilayas affectées



Plusieurs axes routiers sont fermés à la circulation dans 15 wilayas en raison des intempéries enregistrées dans la plupart des régions nord du pays, a indiqué hier le commandement de la gendarmerie nationale. Treize routes nationales et 15 chemins de wilaya sont fermés à la circulation, a précisé la même source, ajoutant que les wilayas les plus touchées sont : Tissemsilt, Ain Defla, El Bayedh,Tlemcen, Tizi-Ouzou et Bouira, où les éléments de la GN et de l'ANP, procèdent de concert avec les services concernés, aux opérations de déneigement au niveau des axes susmentionnés, en vue de leur réouverture à la circulation. (APS)