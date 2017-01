Entretien entre M. Bensalah et l’ambassadeur du Maroc à Alger : renforcement des relations

Le renforcement des relations bilatérales a été hier au menu d'un entretien entre le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et l'ambassadeur du Maroc à Alger, Lahcen Abdelkhalek.

Les liens de fraternité unissant les deux peuples et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères à travers la communication et l'échange de visites ont été évoqués entre M. Bensalah et l'ambassadeur du Maroc à Alger, qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

«Des aspects liés aux défis de l'heure, notamment en ce qui concerne la stabilité dans la région, ont été également passés en revue, lors de cette rencontre», ajoute la même source.