M. Ould-Khelifa s’entretient avec l’ambassadeur portugais : Promouvoir la coopération

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould-Khelifa, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Portugal à Alger, Carlos Olivera, sur les relations d'amitié et les moyens de les promouvoir au niveau parlementaire, indique un communiqué de l'APN.

Lors d'une visite de courtoisie effectuée par l'ambassadeur du Portugal à M. Ould-Khelifa, les deux parties ont évoqué les relations d'amitié «séculaires» qui lient les deux pays et les perspectives de leur développement, notamment au plan parlementaire, à travers «la dynamisation du rôle des deux groupes d'amitié parlementaires», souligne le communiqué. La rencontre a été une occasion pour «passer en revue les aspects positifs de la Constitution de février 2016 qui a renforcé les acquis démocratiques, fait de la citoyenneté un critère référentiel dans la société algérienne et permis d'encourager le climat d'affaires et d'investissement, notamment avec les pays amis comme le Portugal».

L'entretien a également permis de mettre en avant «le traité de coopération et de bon voisinage signé entre les deux pays qui partagent les mêmes valeurs et sont confrontés aux mêmes défis, notamment dans le bassin de la méditerranéen», ajoute le document.