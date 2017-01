HCI : La finance islamique, une alternative

«La finance islamique au service de l’économie nationale», tel est l’intitulé de la conférence débat, tenue lundi dernier au siège du Haut conseil islamique à El-Biar (Alger), et animée conjointement par Dr Mohamed Boudjelal, professeur à l’université de Msila, et M. Nacer Haider, DG de la banque Salam-Algérie. Plusieurs personnalités nationales, cadres supérieurs de banques, chercheurs universitaires ont assisté à cette importante rencontre scientifique et culturelle, qui a été rehaussée par la présence de M. Bouabdallah Ghlamallah, président de cette institution relevant de la présidence de la République. D’emblée, il y a lieu de reconnaître le mérite, tout le mérite au HCI de vouloir participer au débat sur ce thème d’actualité, eu égard aux contraintes budgétaires rencontrées par notre pays pour mettre en œuvre son programme de développement, à la faveur de la chute considérable de ses revenus pétroliers et leurs diverses répercussions sur l’économie nationale. «L’hommage rendu par Mme Christine Lagarde, directrice générale du FMI, à la finance islamique, dernièrement, fait de cette dernière une véritable alternative pour l’économie nationale», a affirmé le professeur Mohamed Boudjelal, au cours de cette conférence. Expert financier d’envergure internationale, Dr Boudjelal a rappelé quelques principes de la finance islamique, en mettant l’accent sur l’interdiction des intérêts «riba» dans toute transaction. Il a ensuite évoqué le refus par l’islam de «la spéculation à visage découvert», en citant l’exemple de la crise financière qui a frappé durement les pays occidentaux, de 2007 à 2011, à cause des surprimes ou prêts hypothécaires (immobiliers), cartes de crédit, location de voitures et autres prêts à risques.

Il a ajouté que la finance islamique est fondée sur des valeurs éthiques et morales. L’éminent spécialiste de la finance islamique a rappelé, à cet égard, sa contribution à la création du fonds de la zakat, par le ministère des Affaires religieuses et du Wakf, ainsi que les milliers d’emplois qu’il a générés, avant de rendre un vibrant hommage au Président Abdelaziz Bouteflika, pour sa décision historique relative au paiement des dettes de l’Algérie.

Lui succédant, M. Nacer Haider, DG de la banque Salam-Algérie, a abordé les principes des opérations financières, en précisant que le marché de la finance islamique pèse aujourd’hui près de 2.000 milliards de dollars US, que la Grande-Bretagne dispose de 19% de ces actifs, avant de mettre l’accent sur l’existence de nombreux instruments de la finance islamique, aujourd’hui. Après quoi, l’ancien cadre supérieur de la banque El-Baraka a indiqué que le mérite revient à cheikh Abou El- Yakdhane, en 1929, d’avoir attiré l’attention des Algériens sur la nécessité de travailler selon les principes de la finance islamique en Algérie, avant d’entrer dans les détails des opérations financières islamiques connues, conformément à la chariaâ.

Mourad A.