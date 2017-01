4e conférence algéro-française sur l’enseignement supérieur : M. Hadjar à Paris

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, coprésidera, aujourd’hui et demain en France, les travaux de la 4e conférence algéro-française de l'Enseignement supérieur, indique un communiqué du ministère. M. Hadjar se rend en France à l'invitation de Mme Nadjat Vallaud Belkacem, ministre français de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec laquelle il «co-présidera les travaux de la 4e conférence algéro-française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui portera sur les défis du numérique», précise la même source. Le ministre sera à la tête d'une importante délégation composée de cadres de l'administration centrale, de recteurs d'universités et de directeurs de centres de recherche. Il aura, durant son séjour, une série d'entretiens avec Mme Nadjat Vallaud Belkacem, ainsi qu'avec la présidente de la Région Ile-de-France, de même qu'il visitera des institutions universitaires de renom dans la région parisienne, conclut le communiqué du ministère. (APS)