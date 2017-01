MDN : Un terroriste éliminé à Jijel identifié

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à l'opération menée par un détachement de l'ANP, le 20 janvier 2017, ayant permis d'éliminer un dangereux terroriste près de la localité d'El-Hadria à El-Milia, wilaya de Jijel/5e Région militaire (RM), il a été procédé à son identification, et il s'agit du dénommé T. Djamel alias "Abou Chouraïh", qui avait rallié les groupes terroristes en 1996», précise un communiqué du MDN. Dans le même contexte, «des détachements de l'ANP ont détruit, le 23 janvier 2017 à Tizi Ouzou/1re RM, deux casemates pour terroristes, un atelier de fabrication d'explosifs, deux bombes et un canon de fabrication artisanale, et des outils de détonation», selon le communiqué, ajoutant que «des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé un élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa/5e RM». «Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 25 kilogrammes de kif traité à Oran/2e RM», selon la même source. À Bordj Badji-Mokhtar et à In Guezzam/6e RM, des détachements de l'ANP ont arrêté douze contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 5 quintaux de denrées alimentaires, 10 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs», selon la même source.