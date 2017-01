La PME au cœur du développement

«La politique de développement des PME s'appuie sur la concertation et la coordination avec les acteurs publics et privés.» Cette approche consacrée par le nouveau cadre juridique implique, de fait, les collectivités locales dans la dynamique globale, étant appelées à initier «les mesures nécessaires pour l’aide et le soutien à la promotion des petites et moyennes entreprises, notamment par la facilitation de l’accès au foncier et à l’immobilier convenant à leurs activités, et la réservation d’une partie des zones d’activités et des zones industrielles». Un chapitre qui, au préalable, met en avant cette nécessité de consolider la compétence économique des collectivités locales, en matière d’accompagnement au développement des TPE-PME, en ce qui concerne les instruments de management et les compétences requises. L’État, qui assurait jusque-là le pilotage du processus du développement et la conduite de la dynamique socio- économique du pays, n’est plus en mesure, dans les conditions actuelles, de persévérer dans cette voie. Par conséquent, la réflexion autour d’une nouvelle démarche économique et sociale basée sur un rôle plus actif des collectivités locales devenait plus que nécessaire. Une vision qui confère, désormais, aux acteurs locaux, une marge de manœuvre dans la stratégie économique du pays. Cette vision qui guide la démarche du gouvernement tend, en définitive, à mettre en place les instruments indispensables à l’animation économique des territoires. La mission dévolue aux collectivités locales, dans le cadre de cette dynamique censée opérer une transition vers un nouveau modèle de croissance, consistera, ainsi, à mobiliser les moyens indispensables à l’émergence d’une économie locale soutenue par les PME. Aussi, l'administration locale est appelée à suivre la cadence dans le sens de l’amélioration des instruments de gouvernance, de prospection de ressources de financement alternatives, à travers l’accompagnement de la PME, comme source de croissance et de richesse. L’intégration de la petite et moyenne entreprise dans le Schéma national de l’aménagement du territoire est ainsi amorcée. Une intégration qui lui permet d’assumer pleinement son rôle dans la diversification de l’économie et la création de richesse hors hydrocarbures.

D. Akila