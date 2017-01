Ouverture de la ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt avant fin 2017 : Essor économique de la région

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai a annoncé, hier à Tissemsilt, l'ouverture de la ligne ferroviaire Boughezoul -Tissemsilt avant la fin de l'année.

Animant un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. Talai a souligné que cette ligne pour le transport de voyageurs et de marchandises, s’étendant sur 185 kilomètres, contribuera à l'essor économique dans la région, ajoutant qu'elle sera dotée d'une gare principale à Tissemsilt.

Par ailleurs, le ministre a déclaré «nous ne disposons pas actuellement de moyens pour financer le projet de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Khemis Meliana -Tissemsilt qui est à l’étude». Le plan national de transport ferroviaire prévoit l'extension du réseau de 4.000 km actuellement à 12.500 km dans les prochaines années, a indiqué le ministre ajoutant que dans le cadre de ce plan, 2300 km de lignes sont en cours de réalisation et que tous les projets lancés seront réceptionnés dans les délais impartis. M. Talai a annoncé l’entrée de la gare de voyageurs type A de la ville de Tissemsilt en service le 5 juillet prochain. Par ailleurs, un plan logistique national sera présenté dans les prochaines semaines devant le gouvernement pour organiser l’activité des zones logistiques, zones industrielles, ports secs au service de l’économie nationale, a fait savoir le ministre soulignant qu’en cas de disponibilité de moyens financiers, le restant de l’autoroute est-ouest sera lancé à l’est du pays sur une distance de 84 km en plus des travaux de réfection d’une trémie à Djebel El Wahch (Constantine) qui seront concrétisés au courant de cette année. Au sujet des intempéries qui sévissent dans le pays, M. Talai a affirmé que son département a pris plusieurs mesures concrétisant un grand programme d’ouverture des routes nuit et jour avec la mobilisation des moyens de l’Armée nationale populaire (ANP).

D'autre part, il a indiqué que l'investissement en services du tramway et du métro dans la partie-ouest d’Alger, qui accuse un manque en matière de transport collectif, sera revu si des investisseurs expriment leurs intentions. Ces services dépendent actuellement de moyens de financement du Trésor public.

Lors d’une émission radiophonique, le ministre a déclaré que le projet de réalisation de l’autoroute des Hauts plateaux n’est pas à l'ordre du jour car ce genre de projets nécessite de gros moyens financiers. La visite du ministre a été marquée par l’inspection du projet de réalsiation de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul et des travaux de concrétisation de la gare principale ferroviaire du chef-lieu de wilaya, ainsi que par la présentation d'un exposé sur l’étude portant sur les projets du dédoublement de la double voie express Khemis Meliana-Tissemsilt-Tiaret (172 km) et de la ligne ferroviaire Khemis Miliana-Tissemsilt. M. Talai s'est enquis également du projet de réalisation d’une pénétrante de Tissemsilt sur une distance de 18 km avec la réalisation d’un échangeur et a inspecté la gare routière de transport de voyageurs type A au chef-lieu de wilaya. (APS)