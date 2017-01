Le SG du FLN : Les législatives le 4 ou le 11 mai prochain

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) a annoncé, lundi, que les prochaines élections législatives se dérouleraient le «4 ou le 11 mai prochain». M. Djamel Ould Abbès qui s’exprimait au siège du parti lors d’une réunion ayant regroupé, notamment les représentants de plusieurs organisations estudiantines, a souligné que «les élections législatives auront lieu le 4 ou le 11 mai prochain». Il a précisé cependant que «rien n'est encore officiel». Poursuivant ses propos, le SG du FLN a également déclaré : «Nous demanderons au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de ne pas programmer les examens durant cette période pour permettre aux étudiants de voter dans leur lieu de résidence». Mettant en exergue le fait que les prochaines législatives constitueront une étape politique «importante et décisive», puisqu’elles interviendraient en prélude à la prochaine élection présidentielle, M. Ould Abbès a indiqué que le parti «garantira un quota aux étudiants» sur ses listes électorales au même titre que le quota accordé à l'élément féminin, tel que stipulé dans la loi. Lors de cette rencontre, le SG du FLN et tout en appelant les jeunes à la mobilisation pour sensibiliser les citoyens et toutes les catégories de la société à la «nécessaire participation aux prochaines législatives», a soutenu haut et fort que «les étudiants ont un rôle important à jouer à l'image de leurs prédécesseurs lors de la guerre de Libération 1954». M. Ould Abbès qui a salué les «réalisations accomplies par le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 1999», a souligné que l'école algérienne n'était pas sinistrée, comme l'ont qualifiée certaines parties, et qu'elle pouvait former des «cadres de haut niveau qui pourraient assurer de hauts postes de responsabilité dans des institutions internationales». Le SG du FLN a relevé d’autre part que le parti est «déterminé à poursuivre la lutte contre la corruption par les voies légales». Procédant ensuite, en compagnie de l'ambassadeur de Palestine à Alger, M. Louai Aissa, à la plantation d'un olivier ramené d'El Qods au siège du parti, il mettra en relief le fait que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, place la cause palestinienne parmi les priorités dans la politique extérieure du pays. Il rappellera, dans ce contexte que «c'est grâce au président Abdelaziz Bouteflika que le défunt président palestinien, Yasser Arafat, avait pu prononcer son allocution mémorable devant l'Assemblée générale de l'ONU en 1974». S’exprimant ensuite, l'ambassadeur de Palestine à Alger a évoqué le soutien indéfectible de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, mettant l’accent sur le fait que le peuple palestinien n’oubliera jamais la solidarité de l'Algérie avec la Palestine».



Installation des commissions de wilaya préparatoires des législatives



Il faut dire, par ailleurs, qu’en prévision des législatives, le FLN s’affaire ces jours-ci à l’installation des différentes commissions de wilayas chargées d’assurer les préparatifs du prochain scrutin. Pas plus tard que le 21 janvier courant, le SG du FLN a procédé à Koléa à l’installation de la commission de wilaya préparatoire des législatives. Dans une déclaration en marge de cet événement, M. Ould Abbès a assuré que la direction de son parti ne privera pas «les hommes d’affaires honnêtes» de leur droit de se porter candidats sur les listes du FLN aux prochaines législatives. «Le FLN va s’attaquer à tous ceux qui veulent blanchir leur argent pourri sous une couverture politique, mais ses portes resteront ouvertes à tous ceux dont la fortune a été gagnée avec des moyens légaux», a souligné le SG du FLN, ajoutant que son parti comptait faire face à «tous ceux qui tenteront d’exploiter l’argent sale pour se porter candidats» à ces échéances électorales, relevant que «l’histoire riche et propre du FLN voudrait que nous nous dressions, comme un seul homme, contre ceux qui voudront la salir». Aussi, M. Ould Abbès a mis en garde l’ensemble des responsables de son parti, à tous les niveaux, contre «toute tentative de manipulation des listes des candidatures», prévenant que des sanctions seront prises à leur encontre. «Il n’y aura ni favoritisme, ni complaisance, ni passe-droit dans la préparation des listes de candidature, à l’échelle locale» a-t-il affirmé, assurant qu’il «veillera personnellement, en tant que secrétaire général du parti, à donner son accord définitif à propos du classement des listes».

M. Ould Abbès a, en outre, appelé à la mobilisation du peuple pour ces élections, dont notamment les jeunes, se félicitant du retour, dans les rangs du parti, d’anciens ministres et cadres. Le même jour, soit, samedi dernier, M. Mohamed Alioui, membre du bureau politique du FLN, a présidé à Oran, la commission de wilaya des candidatures aux élections. La veille, il avait été procédé, pour rappel, à l’installation à Tamanrasset de la commission préparatoire des législatives par Mme Salima Othmani, membre du bureau politique du FLN.

Soraya Guemmouri