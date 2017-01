Dans la lucarne: Le pays organisateur à la trappe

Il est certain que cette CAN —on avait déjà mis l’accent dessus— ne s’embarrasse pas de favori. De nos jours, eu égard au niveau très élevée de cette compétition, les favoris sont en train de battre en brèche. Et ce n’est pas un vain mot. On peut dire qu’il s’agit même d’une lapalissade. Certes, des nations comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal… sont présents, mais on n’est pas encore au bout de nos surprises. Il faudra encore attendre la chute de quelques gros poissons avant de se prononcer. La CAN est une halte qu’il faut respecter et lui donner toute son importance. Ce rendez-vous de la «fine fleur» africaine est si compétitif que le nom d’une équipe, même si elle est bien classée dans le Ranking FIFA, ne suffit pas. C'est-à-dire que ce classement mondial de la FiFA ne peut être considéré comme une garantie qui peut vous permettre de vous assurer la gagne, sans même jouer. C’est un leurre qu’il faut oublier à jamais. Désormais, pour passer d’un tour à un autre, vous êtes soumis à faire de grands efforts, faire couler sa sueur sur un «rectangle vert ». Les partisans du moindre effort doivent voir ailleurs, une autre compétition régionale ou nationale. Car, ici, le triomphe est réservé à ceux qui triment, ceux qui se bagarrent, sportivement parlant. On n’obtient rien si on ne « mouille » pas son maillot, si l’on ne donne pas tout ce que l’on a dans « le ventre ».

Il est aujourd’hui certain aussi que le fait d’organiser la fête africaine ne vous donne pas automatiquement la victoire. Le pays organisateur n’aura pas automatiquement la victoire s’il ne compte qu’à des coups de pouce externes. Le Gabon de pierre-Henry Aubamiyong l’a vérifié à ses dépens, même si les exemples sont légions à ce niveau. En effet, nombreux sont les pays organisateurs qui ont tout organisé pour remporter le trophée tant convoité en finale, mais se sont font « éjecter » presque sans vergogne. Car dans une CAN, qu’on le veuille ou non, on ne se fait pas de cadeaux. La concurrence est rude, pour ne pas dire féroce », chacun veut monter sur la plus haute marche du podium. Finalement, le Gabon, pays organisateur, qui a mis tous les atouts possibles de son côté, n’a pas réussi son objectif. Il a été éliminé dès le premier tour. Néanmoins, avec trois nuls en autant de matches, personne n’a réussi à prendre le dessus sur lui. Le pays du vice-champion d’Afrique et aussi buteur du club allemand de Dortmund, avec 16 buts, n’a pas réussi à mener son équipe nationale à la victoire. Il a cependant reconnu que son pays, dont le président réélu, Ali Bongo, leur a tout offert pour gagner »

—indirectement, il a incriminé les joueurs de ne pas avoir été à la hauteur—. Les responsables de ce pays, côté sportif, avaient mobilisé de gros moyens, notamment financiers, alors que d’autres pays n’avaient répondu favorablement aux doléances de leurs joueurs qu’après une grève ou le boycott des séances d’entraînement. Le Gabon avait tout donné face au Cameroun, avec un « poteau » à la dernière minute du temps règlementaire. Le ballon ne voulait pas rentrer. À leur décharge, ils ont fait le maximum sur le terrain pour faire honneur à leur pays, à leur public. De plus, aucune équipe n’a pu les battre. Ils ont prouvé qu’ils étaient solides, même si Aubamiyang, bien marqué à la « culotte », n’a pu trouver facilement le chemin des filets. Toutefois, l’équipe quitte cette CAN, qu’ils organisent eux-mêmes, par la grande porte. Ils n’ont pas à rougir de cet insuccès. Il faut dire qu’avant eux beaucoup de pays sont passés à la trappe comme la Tunisie en 1965 et 1994, la Lybie en 1982, la Côte d’Ivoire en 1684, le Maroc en 1988, le Sénégal en 1992, le Burkina Faso en 1998, Ghana-Nigéria en 2000, le mali en 2002, l’Angola en 2010, Gabon-Guinée équatoriale en 2012, la Guinée équatoriale en 2015. Morale à retenir est que le fait d’organiser la CAN ne vous offre pas automatiquement le trophée.

La finale de cette CAN est fixée au 05 février.

À méditer !

Hamid Gharbi