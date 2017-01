Démission de l'entraîneur George Leekens

L’entraîneur de la sélection algérienne de football, George Leekens, a décidé de jeter l'éponge, mardi, au lendemain de l'élimination des Verts dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations qui se poursuit au Gabon, a appris l'APS auprès du directeur des équipes nationales, Walid Sadi. Leekens devrait annoncer officiellement son départ dans les prochaines, soit avant le retour de la délégation algérienne au pays, ajoute la même source, précisant que les autres membres du staff technique partiront eux aussi.

Les Verts, qui n'avaient plus leur destin entre les mains, se sont contentés d'un nul (2-2), face à une équipe sénégalaise largement remaniée, lundi soir à

Franceville pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de groupes. Les coéquipiers de Yacine Brahimi, donnés favoris en puissance pour monter sur le toit de l'Afrique, ont terminé troisième de leur groupe avec seulement deux points. Le Sénégal (7 pts) et la Tunisie (6 pts) ont décroché les deux billets de la poule B. Leekens a pris les commandes techniques de l'équipe nationale, en fin octobre dernier, en remplacement du Serbe, Milovan Rajevac. Pour son deuxième passage en Algérie, après un premier de six mois en 2003, le technicien belge a dirigé les Verts en quatre rencontres officielles soldées par deux défaites et deux nuls.



L'Algérie éliminée au premier tour pour la 7e fois



La sélection algérienne, éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, connaît ce sort pour la 7e fois dans l'histoire de ses participations dans la fête footballistique continentale. La première fois où les Verts ont quitté l'épreuve dès la phase de poules remonte à 1968. Le même destin leur avait été réservé au cours des tournois de 1986, 1992, 1998, 2002 et 2013. L'Algérie, qui a participé 17 fois dans la phase finale de la CAN, n'a accédé qu'à deux reprises en finale. Ce fut en 1980, lorsqu'elle avait été battue par le Nigeria, pays hôte de l'épreuve, avant de prendre sa revanche sur ce même adversaire dix ans après à Alger pour s'offrir le trophée de l'édition 1990. L'équipe nationale a atteint les demi-finales de la CAN quatre fois (1982, 1984, 1988 et 2010), et également quatre autres les quarts de finale (1996, 2000, 2004 et 2015).