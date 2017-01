CAN-2017 : Entrevoir l'avenir

L'équipe Nationale a fait ses adieux à la CAN-2017 à l'issue de son nul (2-2) face au Sénégal lors de la troisième et dernière rencontre du premier tour. Les Verts avaient besoin d'un miracle pour valider leur ticket au deuxième tour, mais il n'a pas eu lieu.

À l'unanimité, les cadres de l'équipe Nationale ont reconnu qu'ils n'ont pas mérité de se qualifier en dépit des grosses attentes de tout un peuple. "Si on n'est pas qualifié c'est qu'on a rien fait pour. On voulait aller en finale et offrir le titre au peuple. Nous savons pertinemment que 40 millions d'Algériens nous attendent à chaque match, maintenant il faut faire le bilan de cette participation et tirer les enseignements nécessaires", a déclaré Islam Slimani, auteur des deux buts de l'Algérie, en conférence de presse.

Pour sa part, George Leekens a refusé de parler de son avenir, bottant en touche à chaque fois que la question de savoir s'il démissionnera ou non, lui est posée. Le sélectionneur national, en dépit du parcours décevant des Verts avec 0 victoire en matches officiels, continue à se projeter dans l'avenir. "Je suis fier de la performance, aussi de l’initiative qu’on a pris sur une bonne équipe du Sénégal, même s’ils ont fait quatre grands changements. Mais vous savez c’est encore plus dur de jouer contre des gars qui n’ont pas encore joué car ils veulent se montrer devant leur entraîneur », a déclaré le technicien belge qui dit se concentrer sur les prochaines échéances de l'EN, à savoir les éliminatoires de la CAN-2019 qui débutent en juin et la suite des éliminatoires du Mondial -2018.

Qu'à cela ne tienne, il faudra attendre la décision de la Fédération algérienne de football concernant l'avenir de George Leekens. Signataire d'un contrat d'objectif renouvelable chaque début du mois, le Belge pourrait ne pas être reconduit légitimement par la FAF à la fin du mois de janvier. À l'heure ou nous mettons sous presse, aucune décision n'a été prise à ce sujet, mais l'on s'attend à ce que la FAF prenne des décisions importantes à la mesure, en tous les cas, de la déception née de cette élimination que personne n'attendait.

L'équipe Nationale devait rentrer au pays hier. L'heure est désormais au bilan et aux enseignements à tirer de cette élimination. L'une des mesures qui seront prises concernera sans doute l'avenir de George Leekens et son staff. La FAF devra choisir entre reconduire le Belge ou entreprendre un travail de reconstruction avec un nouveau staff technique, une décision qui tomberadans les jours à venir.

On a appris cependant que le Belge a déposé sa démission qu’il doit confirmer avec le premier responsable de la FAF. Quoi qu'il en soit, l'EN sera appelée, dans moins de six mois, à disputer la compagne éliminatoire de la CAN-2019 au Cameroun. Il faut, du coup, tirer des leçons de cet échec cuisant et repartir sur de bonnes bases avec ou sans George Leekens.



Déclarations



Aissa Mandi (défenseur/Algérie) : "Nous sommes très déçu par cette élimination, comme tout le peuple algérien. Nous avons eu de très grandes ambitions pour aller le plus loin possible, mais malheureusement ça s’arrête pour nous ce soir. On savait que ça allait être difficile de se qualifier, d’autant qu’on n’avait pas le destin entre nos mains. Nous allons retourner dans nos clubs et analyser ensuite ce qui n’a pas marché, faire le point lors du prochain stage".

Yacine Brahimi (milieu de terrain/Algérie) : "On voulait gagner ce dernier match, mais on n’a pas réussi à le faire. Encore une fois, nous encaissons des buts qu’on pouvait éviter. C’est très dur de se faire éliminer au premier tour. Nous devons assumer nos erreurs, se relever vite d’autant que nous avons des échéances importantes à l’avenir. Une cassure ? Non je ne pense pas. On doit être forts dans les moments difficiles".

Sofiane Hanni (attaquant/Algérie): "Notre objectif était de gagner ce match, mais ça n’a pas été le cas, nous sommes déçus. C’est frustrant pour nous de quitter le tournoi à ce stade de la compétition. On a réussi à mener par deux fois, mais on s’est fait rattraper. Je ne peux pas expliquer cette élimination. En ce qui me concerne, j’ai donné le meilleur de moi-même pour ma première titularisation, j’aurais aimé avoir plus de temps de jeu. Il faut savoir accepter les choix. À moi de rester concentré en vue des prochains matchs".

Mohamed Benyahia (défenseur/Algérie): "Il va falloir travailler davantage pour tirer l’équipe vers le haut. Avec le talent qui existe, ce n’est pas normal de se faire éliminer dès le premier tour de cette CAN. Pour ce dernier match face au Sénégal, on voulait gagner. Ce sont les petits détails qui sont à l’origine de cette élimination. J’ai compris qu’en Afrique, le talent ne suffisait pour aller loin, il nous a manqué un truc. Maintenant, nous devons tourner la page et penser à l’avenir".

Adlene Guedioura (milieu de terrain/Algérie): "C’est une élimination amère. Nous avons des regrets par rapport au premier match face au Zimbabwe (2-2) qui nous a porté préjudice, mais aussi face à la Tunisie. Maintenant, il faut penser à l’avenir et la nécessité de se relever. Un seul mot d’ordre : continuer à se battre".

