Oran : Formation de 15 jeunes guides du patrimoine

Une formation de guides du patrimoine a été animée à Oran au profit de 15 jeunes bénévoles, a-t-on appris lundi auprès de l'association socio-culturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH), organisatrice de cette session.

Le renforcement des capacités des jeunes constitue l'objectif de cette formation qui entre dans le cadre d'un programme national d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, a-t-on précisé dans un communiqué émanant de l'association et transmis à l'APS. La rencontre a notamment permis aux stagiaires d'enrichir leurs connaissances dans les domaines du patrimoine matériel, immatériel et naturel, les initiant également aux techniques de préparation et d'animation de visites guidées, a-t-on expliqué.

Les participants s'attellent d'ores et déjà à la programmation de sorties destinées à mettre en lumière le potentiel du vieil Oran, au quartier de Sidi El Houari qui abrite à lui seul la majorité des sites et monuments historiques de la wilaya. La session précédente, organisée par cette même association en décembre dernier, a été consacrée à la formation de jeunes animateurs socioculturels, appelés, quant à eux, à proposer des activités au profit d'autres jeunes parmi les lycéens, écoliers et stagiaires de l'école chantier de SDH.

L'association SDH a à son actif 25 années d'activités marquées par ses actions en faveur de la protection et la valorisation du patrimoine et par sa contribution à la formation des jeunes aux métiers traditionnels de la construction au niveau de son école chantier agréée. (APS)