Tlemcen : Exposition d'arts plastiques « Symbole et vie »

Une exposition ayant pour thème «Symbole et vie», signée par deux artistes peintres, Amina Salhi et Nabil Belabbassi, a été montée lundi au musée public national d’arts et d'histoire de la ville de Tlemcen. Lors d’un vernissage, auquel ont assisté des peintres et amateurs d’arts plastiques, les deux artistes ont expliqué que s'inspirant de la même philosophie, à savoir le symbolisme, leurs toiles expriment certains symboles comme le «jeu du vide et du plein», sauf que chacun d'eux à son propre style. Cette exposition est une station pour exprimer leur tendance et leur existence artistique et faire part aux visiteurs, ont-ils souligné, de leurs expériences dans une expression visuelle codée avec des couleurs et des formes.

La peintre Amina Salhi tente, à travers un tableau, d'exprimer sa vision de la vie, de l’existence et de la nature, a-t-elle évoqué. Pour sa part, Nabil Belabbassi expose un ensemble de toiles qui font «parler» les symboles en interférant des couleurs et des formes pour exprimer l’histoire au présent, les conflits personnels, la joie et l'angoisse. Il a recours dans son art aux formes et symboles pour raconter son parcours et les péripéties de sa vie. Cet artiste plasticien expose, lors de cette manifestation qui dure jusqu’au 2 février prochain, des tableaux traitant de sujets d’actualité avec des symboles du patrimoine national.