Hollywood : Annonce des nominations aux Oscars

La plus prestigieuse des distinctions cinématographiques au monde, les oscars du cinéma, a annoncé les nominations de sa 89e édition qui devrait avoir lieu le 26 février à Hollywood. Pour la catégorie meilleur films, «Premier contact», «Fences», «Tu ne tueras point», «Comancheria», «Les figures de l'ombre», «La La Land», «Lion», «Manchester by the Sea», «Moonlight» se disputeront le sacre. Les nominés du prix du meilleur réalisateur sont Denis Villeneuve pour «Premier contact», Mel Gibson pour «Tu ne tueras point», Damien Chazelle pour «La La Land», Kenneth Lonergan pour «Manchester by the Sea» et Barry Jenkins pour «Moonlight». Le prix du meilleur acteur sera joué entre Casey Affleck pour sa performance dans «Manchester by the Sea», Andrew Garfield pour «Tu ne tueras point», Ryan Gosling pour «La La Land», Viggo Mortensen pour «Captain Fantastic» et enfin Denzel Washington pour «Fences». Coté féminin, le prix de la meilleure actrice a nominé Isabelle Huppert pour son role dans le film «Elle», Ruth Negga pour «Loving», Natalie Portman pour «Jackie», Emma Stone pour « La Land», et enfin l’habituée Meryl Streep pour sa distribution dans «Florence Foster Jenkins». Le prix du meilleur acteur dans un second rôle, les nominés sont Mahershala Ali pour le film «Moonlight», Jeff Bridges pour «Comancheria», Lucas Hedges pour «Manchester by the Sea», Dev Patel pour «Lion» et enfin Michael Shannon pour «Nocturnal Animals». Le sacre de la meilleure actrice dans un second rôle a mis en lice Viola Davis pour «Fences», Naomie Harris pour «Moonlight», Nicole Kidman pour «Lion», Octavia Spencer pour «Les figures de l'ombre» et Michelle Williams dans «Manchester by the Sea», le prix du meilleur film étranger mettra en concurrence le Danemark qui présente «Les oubliés», la Suède pour «Mr. Ove». La production franco-iranienne «Le client», le film australien «Tanna» et le long-métrage allemand «Toni Erdmann» sont également en lice pour décrocher ce prix. Enfin, les nominés pour le prix du meilleur film d’animation sont : «Kubo et l'armure magique», «Vaiana, «la légende du bout du monde», «Ma vie de courgette», «La tortue rouge» et «Zootopie».