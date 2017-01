Pop-folk : Souad Massi en concert à Istanbul, en mars

La chanteuse et interprète de pop-folk, Souad Massi, sera à l'affiche, les 8 et 9 mars à Istanbul (Turquie), où elle devra animer deux concerts, a rapporté la presse turque. La chanteuse algérienne se produira au Théâtre «Salin» de l'Établissement de la culture et des arts d'Istanbul, aux côtés d'artistes et de troupes musicales de plusieurs pays. Compositrice native d'Alger, Souad Massi est une des voix algériennes les plus célèbres en Europe. Elle a débuté sa carrière artistique dans les années 1990, avant de s'installer à Paris (France) où elle est s'est affirmée en tant que chanteuse et guitariste. Son premier album «Raoui» (Conteur), sorti en 2001, a connu un grand succès. Souad Massi qui chante aussi bien en Arabe algérien, en Français qu'Anglais, fusionne plusieurs styles musicaux dont l'occidental, le rock,le flamenco et la pop, en plus du châabi dont elle puise son inspiration. Son dernier album «el mutakalimûn» (2015) composé de dix chansons, s'appuie sur des textes inspirés de célèbres poètes arabes anciens et contemporains à l'instar de Zohier Ben Abi Selma, El Moutanabi et Abou el Kassem Ecchabi. L'artiste s'est également fait connaître à travers le cinéma en jouant dans le film palestinien «Eyes of a thief» (2014), où elle tient le rôle principal aux côtés de l'acteur égyptien Khaled Abu Naga. Fondé en 1973, l'Etablissement des arts et de la culture d'Istanbul, un des acteurs de la scène culturelle turque, a pour objectif, selon ses concepteurs, de présenter au public stambouliote les meilleurs spectacles artistiques du monde. L'Etablissement compte plusieurs théâtres dont Salin qui abrite depuis sa création en 2009 des concerts musicaux tous genres confondus. APS