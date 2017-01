Violence contre les femmes : 554 plaintes à Oran

La politique de sensibilisation sur la lutte contre les violences faites aux femmes de nature domestiques ou autres qui a accompagné l’adoption, puis l’entrée en vigueur de la loi criminalisant ce type de dérives sociales dans notre pays, commence à porter ses fruits, du moins dans les grandes villes. Rien qu’à Oran, elles sont 554 femmes à avoir porté plainte pour divers actes de violence, un chiffre divisé en deux à Tlemcen (225 plaintes) et 173 à Mascara et Bel-Abbès. Ces chiffres reflètent une prise de conscience chez les femmes qui font valoir leurs droits à la protection contre toute sorte de violence. C’est ce qui ressort du bilan annuel régional de l’activité de police présenté, hier, devant la presse nationale et locale au siège du groupement des unités d’intervention de la Sûreté nationale de Dar El Beida, en présence du divisionnaire et contrôleur de police Nouasri Salah, chef de sûreté de la wilaya d’Oran et le divisionnaire Si Mohand Mouhamed Said, inspecteur régional de police région ouest et les chefs de 5 sûretés de wilaya. Ce même bilan fait état pour la première fois, d’une saisie de plus d’un kilogramme de marijuana dans la wilaya d’Oran et d’un total de 4.658 affaires liées au trafic de drogue recensées à travers les 12 wilayas de l’Ouest et ayant permis le démantèlement de réseaux spécialisés et d’importantes saisies de drogues. Tlemcen, Oran et Naâma, figurent parmi les wilayas les plus touchées. En plus de la marijuana, la capitale de l’Ouest a enregistré des saisies de 1.479,39 g de cocaïne et 2.425.688 kg de cannabis et 29.875 comprimés de type psychotropes. A Tlemcen, les chiffres font état de 5.515,170 kg de cannabis, 134,986 g de cocaïne et 13.441 comprimés de psychotropes. Quant à la wilaya de Naâma, la police a opéré un total de saisie de 1.179,284 kg de cannabis et 5.850 unités de psychotropes. Les opérations de police à travers la région se sont soldées par l’arrestation de 6.315 individus dont 14 étrangers présumés impliqués dans le trafic de drogue en 2016. Au total, 4.658 affaires liées au trafic de drogue ont été enregistrées. Le même bilan fait référence à 14.548 affaires d’atteinte à des personnes et 14.760 autres d'atteinte aux biens. Ainsi et s’agissant des affaires de coups et blessures volontaires, l’on note 1.521 à Oran, 515 à Tlemcen 1.018 à Mascara, 693 à Sidi Bel-Abbès, 531 à Relizane, 249 à Aïn Témouchent et 255 à Naâma. Concernant les crimes de meurtres, un total de 47 affaires ont été enregistrées à l’échelle de la région, 9 à Oran, 19 à Sidi Bel-Abbés, 8 à Tlemcen, un seul meurtre dans les deux wilayas de Tissemsilt et Mostaganem et aucun à Aïn Témouchent. Il a été relevé, par ailleurs, 2.366 affaires liées aux crimes économiques et financiers dont un grand nombre concerne les marchés publics, falsification et détournement de deniers publics. En tête des wilayas concernées par les crimes économico-financiers Tiaret avec de 433 affaires, dont 304 traitées, suivie d’Oran avec 402 affaires, dont 379 traitées, soit 94,24%. Dans le volet des activités de proximité, la police à enregistré la prise en chargé de 4.506 SDF, et a organisé 164 de journées de portes ouvertes, 673 campagnes de sensibilisation contre les accidents de la route et 939 visites des établissements à caractère social (pouponnières, maisons d’accueil de personnes âgées et écoles). Il est à noter, par ailleurs que depuis quelques années, la direction de communication et relations publiques de la sûreté de wilaya d’Oran et sous les directives de son premier chef M. Nouasri Salah, a développé une véritable stratégie de communication à l’endroit de la presse et la société civile et même le grand public.

Amel Saher