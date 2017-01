Pour prévenir les risques du Gaz : La Sonelgaz mise sur la sensibilisation

Maux de tête, vertiges, pertes de connaissance, comas, voire décès… Le monoxyde de carbone est invisible, inodore et asphyxiant. Il ne prévient pas et tue sans que l’on s’en rende compte. Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable d’environ 150 morts et 2.100 personnes incommodées secourues.

Face au nombre sans cesse croissant des victimes d’asphyxies au monoxyde de carbone et autres explosions, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Gué de Constantine a décidé de relancer à partir d’aujourd’hui la campagne de sensibilisation contre les risque de ce « tueurs invisible et silencieux », en investissant une seconde fois les établissements scolaires pour atteindre le plus grand nombre d’utilisateurs.

« Le gaz naturel source de confort et non pas cause de mort », tel est le slogan choisi pour cette importante campagne de sensibilisation qui a été déjà lancée en décembre dernier dans la commune de Saoula, lit-on dans le communiqué de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Gué de Constantine, qui précise que cette deuxième édition « sera intensifiée à l'occasion d'une journée portes ouvertes » qui aura lieu à partir de cette journée au niveau de la maison de jeunes Echahid Ali Khoudja, au centre-ville de la commune de Sidi Moussa.

Cette nouvelle campagne, « vise à renforcer la sécurité dans les foyers en sensibilisant davantage le citoyen, notamment les écoliers, aux situations à risques afin de parvenir au fait que les citoyens soient conscients des éventuels accidents domestiques dus à la mauvaise utilisation du gaz naturel et auxquels ils peuvent être exposés au cas où les précautions nécessaires ne sont pas prises ». Il y a lieu, selon les responsables concernés, de prévenir les situations à risques afin de parvenir au fait que les citoyens soient conscients des éventuels accidents domestiques dus à la mauvaise utilisation du gaz naturel, auxquels ils peuvent être exposés au cas où les précautions nécessaires ne sont pas prises.

La direction a noté qu’à travers les séances de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel qui seront effectuées au sein des établissements scolaires, les séances de sensibilisation toucheront onze communes desservies par la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Gué de Constantine. L'objectif étant de sensibiliser le milieu scolaire, un des principaux acteurs pouvant changer positivement les choses, afin d'éviter à des familles entières d'être exposées aux émanations de gaz toxiques.



37 décès depuis le début de l’année en cours



Ces rencontres se tiendront au sein des écoles, collèges et lycées dans le but de sensibiliser le milieu scolaire, un des principaux acteurs pouvant changer positivement les choses, et éviter que des familles entières soient exposées aux émanations de gaz toxiques ou aux fuites de gaz.

Il faut noter qu’à l’approche de chaque saison hivernale, des centaines de citoyens trouvent la mort par intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année des familles entières en sont victimes à travers les différentes régions. Les statistiques montrent que l’apparition de 0,1% de CO dans l’air tue en une heure, 1% en 15 minutes et 10% immédiatement. « Pas moins de 37 personnes ont retrouvé la mort depuis le premier jour de l’année en cours et 571 incommodées ou empoisonnées ont été prises en charge par les éléments de la protection civile puis évacuées vers les établissements hospitaliers », a-t-on appris, hier, par la cellule de communication de la protection civile. Pour l’année précédente la même source nous confie que plus d’une centaine de personnes (102), a trouvé la mort par asphyxie au gaz.

Toujours selon la protection civile, la période a enregistré que 1.300 personnes ont été secourues après avoir intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage.

Les intoxications au monoxyde de carbone sont principalement causées par les chaudières présentant un défaut d’aération ou d’installation.

Deux raisons majeures sont à l’origine des cas d’étouffement par le gaz carbonique. L’on évoque la vétusté et la défectuosité du matériel de chauffage. Le défaut d’aération et de ventilation à l’intérieur des habitations engendre aussi des pertes humaines et des dégâts matériels. Lorsque le monoxyde de carbone n’est pas évacué à temps à l’extérieur de la maison, il prend la place de l’oxygène.

La Sonelgaz tire ainsi la sonnette d’alarme en sensibilisant sur les risques de ce « tueur silencieux » qui résulte d’une mauvaise combustion quelle que soit la source d’énergie utilisée notamment le butane, l’essence, le charbon, le fuel, le gaz naturel, le pétrole, le propane… Il faut être vigilant, notamment en cette période hivernale, en veillant, en particulier, à la bonne aération, l'installation et le contrôle des appareils de chauffage par des professionnels et le respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la sécurisation des appareils.

Sihem Oubraham