Grand Angle : Le temps de la refondation

Alors que la bataille du second tour de la primaire de la gauche entre Benoit Hamon et Manuel Vals est en cours, c’est surtout l’avenir du parti socialiste qui inquiète désormais. La confusion autour des résultats du premier tour, qualifiée de «manœuvre » ou

« bidouillage » sur le scrutin n’a fait que renforcer cette inquiétude. Et pour cause, la forte participation sur laquelle comptaient les organisateurs du premier tour pour remobiliser les troupes et donner au candidat qui sera choisi, ce 29 janvier, l'espoir d’être au second tour de la présidentiel de mai prochain —le casting pronostiqué donne comme favoris François Fillon et Marine Le Pen— n’a pas eu lieu.

En sera-t-il de même dimanche prochain? Ce qui est sûr c’est que le parti socialiste (PS) en sortira affaibli et ce, quel que soit le champion choisi. Pis encore c’est toute la gauche qui se trouve au plus mal. Et si d’aucuns rendent responsables le président sortant et le bilan de son quinquennat, nombreux sont ceux qui pensent que la situation actuelle —dont est forcément comptable en partie François Hollande—, ne peut pour autant lui être totalement imputée. L’arrivée sur la scène de jeunes loups qui font peu cas de la discipline partisane et qui ont des visions opposées de l’exercice du pouvoir de la gauche ont contribué à l’éclatement du PS. Plus encore certains sont entrés en «dissidence» car refusant de demeurer de simples figurants ou des réservistes sur l’échiquier. La conséquence de ces ambitions affichées et assumées désormais au grand jour est que la gauche s’en est trouvée totalement déboussolée. De mémoire, elle n’a été dans cet état. C’est pourquoi force est de croire que 2017 fera date dans les annales politiques de la France en général, et de la gauche en particulier. Une réalité qui a poussé d’aucuns à s’interroger sur le chemin que prendra l’histoire du socialisme français, qui doit désormais composer, rappellent-ils, « avec Jean-Luc Mélenchon sur sa gauche et Emmanuel Macron sur sa droite ». « Je suis très inquiet pour l’avenir de la gauche dans cette présidentielle, et même en général », a déclaré un soutien de Manuel Vals. Un sentiment partagé par tous les gens de gauche qui estiment qu’il faudra retenir la leçon et entamer la nécessaire refondation.

Nadia. K